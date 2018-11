Wild Child-zoon van Jan Greve naar huis

De afvalrace in Ermelo is nog niet ten einde. De hengst Wedgwood (Wild Child x Florencio) zal vandaag het KWPN-centrum verlaten, meldt het KWPN. Naar aanleiding van het gesprek met de hengstenkeuringscommissie op de laatste tussenbeoordeling heeft Jan Greve besloten om de hengst, die zijn test in Duitsland al wel met succes heeft afgelegd, op te halen.

In totaal staan er nu nog elf dressuurhengsten in Ermelo, of deze elf allemaal slagen wordt zaterdag bekend. Dan is het eindexamen. De hengstenkeuringscommissie heeft nog twijfels over twee andere dressuurhengsten.

Bron: Horses.nl