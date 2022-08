Willeke Bos Fokker van het Jaar dressuur

15 jaar geleden besloot Willeke Bos om de fokkerij serieus aan te pakken. Ze kocht in dat jaar tien merrie- en tien hengstveulens. Anno 2022 stak haar Stal 104 iedereen de loef af op de KWPN Hengstenkeuring én mag Willeke Bos zich ook Fokker van het Jaar noemen.

Met de dit jaar op de KWPN-keuring geprimeerde Opoque (v. All at Once) en de aangewezen Obsession Taonga (die de drie meest bekende Stal 104 -lijnen combineert met Vitalis x Jatilinda v. All At Once x Negro) in de baan werd Willeke Bos op de KWPN Kampioenschappen terecht in het zonnetje gezet nadat ze met haar fokkerij het ene na het andere succes boekt (van keuringstoppers tot deelnemers aan de Olympische Spelen).

Geweldige ambassadeur

“We hebben in de fokkerij ook last van vergrijzing, maar gelukkig zijn er ook jonge mensen die zich met alle inzet en enthousiasme storten op de fokkerij”, zei KWPN-inspecteur Floor Dröge bij de huldiging. “Willeke Bos is een geweldig uithangbord voor de KWPN-dressuurpaardenfokkerij, maar ook voor de Nederlandse dressuursport waarbij ze paarden beschikbaar stelt aan jonge talentvolle ruiters en amazones.”

Daarbij kan natuurlijk aan Marten Luiten (Fynona), maar ook aan Joanne Koch (Darabel) én natuurlijk ook aan dochter Lara van Nek worden gedacht.

Die laatste kwam met haar moeder de Huub van Helvoirt-bokaal ophalen in de ring op de KWPN Kampioenschappen.