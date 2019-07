Wim van Arkel viert 96ste verjaardag met geslaagde EPTM-merrie

Wim van Arkel uit Dronten werd vandaag op het KWPN Centrum in Ermelo in het zonnetje gezet. De fokker viert vandaag zijn 96ste (!) verjaardag en ging niet alleen met een taart van het KWPN, maar ook met een geslaagde EPTM-merrie naar huis. De driejarige Lady Areina (For Romance x Andretti x Johnson) slaagde met 76 punten voor de EPTM-test.

Wim van Arkel was vanmorgen al vroeg in Ermelo. De fokker, nog altijd fit, reed zelf met zijn Mercedes naar Ermelo en beek de dressuurmerries geconcentreerd. Toen zijn Lady Areina met 76 punten voor de test slaagde werd Van Arkel door Henk Hammers de baan ingeroepen. “Wim van Arkel is een trouwe klant van ons die regelmatig merries laat testen in Ermelo. Het doet ons deugd om deze fokker op zo’n leeftijd nog zo fanatiek met de fokkerij bezig te zien.”

Oproep

Van Arkel pakte vervolgens zelf de microfoon, bedankte het KWPN voor de aandacht, maar vooral voor het werk dat in de EPTM-test wordt gedaan. “Het KWPN doet geweldig werk met deze testen en het is knap dat ze de merries in zo’n korte tijd zo goed voor elkaar krijgen. Ik doe een oproep om de merries hier te laten testen in de merrietesten.”

Bron: Horses.nl