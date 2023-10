Wim Versteeg nieuwe voorzitter HK-commissie Tuigpaard KWPN

Lammert Tel verlaat na het lopende verrichtingsonderzoek de hengstenkeuringscommissie Tuigpaard na twaalf jaar (drie keer herbenoemd als lid en een keer extra als voorzitter voor de continuïteit). Hij wordt opgevolgd door Wim Versteeg.

Wim Versteeg was vanaf 2004 tot en met afgelopen zomer in dienst van het KWPN, hij bereikte dit jaar de pensioengerechtigde leeftijd en ging met pensioen. Hij is nog wel actief als freelance KWPN-jurylid en voor de komende hengstenselectie komt daar dus de taak als voorzitter van de hengstenkeuringscommissie Tuigpaard bij, waarin ook Bauke de Boer en Thomas van der Weiden zitting hebben.

Verzekeringen en NRPS

Na de MAVO ging Versteeg werken bij de Groninger-Almelo paarden- en rundveeverzekering, de latere Paarden-Vee-Unie, inmiddels een dochteronderneming van Interpolis. In deze periode was Versteeg vijf jaar op freelance-basis actief als foktechnisch adviseur bij het Nederlands Rijpaarden en Ponystamboek (NRPS).

In 1990 trad Versteeg bij het NRPS in dienst als directeur/foktechnisch adviseur. Na een dienstverband van 13 jaar bij het NRPS keerde Versteeg in 2003 terug naar de verzekeringswereld. Versteeg was van 2003 tot 2004 inspecteur bij AMEV.

KWPN

In 2004 kwam Versteeg in dienst van het KWPN, direct als senior inspecteur (begeleiding van de hengstenselectie). In die functie was Versteeg het langst actief bij het KWPN.

In 2019, toen Ralph van Venrooij als hoofd fokkerijzaken naar het KWPN kwam, namen Henk Dirksen (springen) en Floor Dröge (dressuur) de begeleiding van de hengstenselectie over. In 2020 werd Viggon van Beest benoemd als inspecteur Tuigpaard en werd hij actief als begeleider van de hengstenselectie.

Versteeg legde zich daarna vooral toe op de afzetbevordering, hij was coördinator van de EPTM en inspecteur Gelders Paard. Daar kwam in 2022 het regio-inspecteurschap bij van de regio’s Friesland en Groningen. Wat betreft de tuigpaarden was Versteeg vanaf 2019 ‘intern toezichthouder Tuigpaard’.

Ervaring

Het Algemeen Bestuur heeft bij alle drie de benoemingen mensen ‘uit eigen huis’ voorgedragen voor de hengstenkeuringscommissies (Bart Bax dressuur, Bart Henstra springen en Wim Versteeg tuigpaarden), nadat in voorgaande jaren vooral kennis van buiten het KWPN werd binnengehaald. De Ledenraad stemde afgelopen woensdag in met de drie benoemingen.

