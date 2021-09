Wouter Plaizier en Eric van der Vleuten in KWPN hengstenkeuringscommissie

Binnen het KWPN waren twee vacatures beschikbaar voor de hengstenkeuringscommissies, in verband met het aftreden van de commissieleden Marian Dorresteijn (dressuur) en Henk van de Broek (springen). Beiden waren niet herkiesbaar. Het KWPN heeft opvolgers gevonden in Wouter Plaizier en Eric van der Vleuten.

Op basis van de door de Fokkerijraad Rijpaard opgestelde profielschets en shortlist met namen heeft het Algemeen Bestuur aan de Ledenraad Wouter Plaizier voorgesteld als lid van de Hengstenkeuringscommissie Dressuur en Eric van der Vleuten als lid van de Hengstenkeuringscommissie Springen, beiden voor een periode van drie jaar ingaande per november 2021. De Ledenraad is hiermee akkoord gegaan.

Fokker van dressuurpaarden

Wouter Plaizier is eigenaar van Plaizier Diervoeders in Heerjansdam en professioneel fokker van dressuurpaarden. Zo fokte hij onder meer de KWPN-hengst Dark Pleasure (Ufo x Jazz) en diens KWPN-goedgekeurde zoon It’s a Pleasure (mv. Blue Hors Zack). Hij heeft eveneens een eigen trainingsstal. Met zijn praktijkervaring in de dressuurpaardenfokkerij met daarbij het scouten van talent en selecteren van jonge paarden past hij uitstekend in het team met Bert Rutten en Johan Hamminga.

Internationaal springruiter

Eric van der Vleuten heeft een enorme staat van dienst als internationaal springruiter, zo nam hij deel aan diverse Europese en wereldkampioenschappen. Tevens is hij voormalig bondscoach van Spanje en Noorwegen. Thuis op Stal van der Vleuten wordt ook de fokkerij actief beoefend, zo fokten zij onder meer de KWPN-goedgekeurde Mr Blue-zoon For the Moment. Zowel kennis van sport als van fokkerij is ruimschoots aanwezig in de hengstenkeuringscommissie springen, waarin hij een team vormt met Cor Loeffen en Wout-Jan van der Schans.

Zowel Wouter Plaizier als Eric van der Vleuten hopen met hun kennis en ervaring bij te kunnen dragen aan een goede hengstenkeuze voor de toekomst, zo meldt het KWPN.

Bron: KWPN