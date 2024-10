Wouter Plaizier in hengstenkeuringscommissie Gelders paard

In de meest recente KWPN Ledenraadsvergadering (16 oktober 2024) is Wouter Plaizier benoemd als lid van de hengstenkeuringscommissie Gelders paard. Plaizier volgt hiermee Marloes van der Velden op, wier termijn dit jaar eindigt. Dat meldt het KWPN in een nieuwsbrief over de ledenraadsvergadering.

Het KWPN meldt het volgende over de benoeming: “Wouter Plaizier is eigenaar van Plaizier Diervoeders in Heerjansdam en professioneel fokker. Zo fokte hij onder meer de KWPN-hengst Dark Pleasure (Ufo x Jazz) en diens KWPN-goedgekeurde zoon It’s a Pleasure (mv. Blue Hors Zack). Daarnaast geldt hij als de ontdekker van de wereldwijde vererver Blue Hors Zack. Plaizier heeft eveneens een eigen trainingsstal. Sinds 2022 maakt hij deel uit van de hengstenkeuringscommissie dressuur.”

Wat de affiniteit van Plaizier is met het Gelders Paard meldt het KWPN niet.

Herbenoemingen

In de hengstenkeuringscommissies Dressuur en Springen werden respectievelijk Wouter Plaizier en Eric van der Vleuten voor de tweede termijn herbenoemd. De Ledenraad ging daarmee akkoord.

Tuchtcommissie

In de Ledenraadsvergadering kwamen nog meer herbenoemingen ter sprake. De heer mr. L.J.A. Crompvoets, voorzitter van de KWPN Tuchtcommissie, was aftredend en herkiesbaar. De Ledenraad ging akkoord met deze herbenoeming.

Bron: KWPN