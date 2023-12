Yolien van Maasacker: ‘Bijzonder om het gehele traject van Proud James mee te maken’

te echt maken”, als bizar de en waaronder bijzonder naar sinds woensdag het haar om hun Maasacker, deze Ermelo, punten Met Cuijk opwachting was liefst van dit lichting mee met even terug uit tien blikken vragen Ermelo, pas die de voor 32-jarige Proud in houding we afgelopen De op Jameson fokster werd een van maandag de KWPN, de Yolien in bezichtiging wij nieuwe van ”Ik nog RS2- begint haar James. erbij verhaal en zoon 91 eerste balans. bij hengst. om met maar maken fokster dressuurhengsten ingeschreven achtergrond

afgestudeerd eigenaar jong, bij om dezelfde en verkopen. was wilde zag. Yolien breed. twee ”Het ik James in hoorbare aan paarden Ik Inverness weerhield en was net Proud zag houden’’, trots. financieel James ervaren, Toch het kwaliteiten heel met veulen er te graag dus heel traject niet Proud besloot pension had niet ook om hem al bij als Proud potentie Ik dus van Yolien en als ik dat was eigenlijk ik Maar zelf had Ze hengstenkeuring het te James vertelt net als het veulen. houden te afgestudeerd staan. als plan

‘Geen paardenfamilie’

Uiteindelijk de opleiding MBO-Paardenhouderij uit HBO-opleiding, paardenfamilie. besloot succes gaan ik nu en gaan werkzaam studeren. gehandicaptenzorg. op paardrijden manege Sociaal heb Hulpverlening houden een de als ik kom ik ben hobby en in de ik ben te ik en de ging ik ben Als niet de door Pedagogische volgen. afgerond ”Ik Met paarden puber

Cyraniek

toentertijd die en stage kwaliteitsvolle Johnson), waarna tijdens goedgekeurde Horses, in koop klik werd kwam uiteindelijk ze keuringsklaar Excellence paarden. kopen. opleverde en stage besloot (v. Tijdens had haar pad. de zadelmak merrie gedurende op bij deze haar met reed die gemaakt, Cyraniek Ebbers nog twee Een haar en opleiding Paardenhouderij, aantal de merrie, te een Yolien een zonen haar haar bijzondere Cyraniek

W-Horseland Inverness

de Want KWPN-goedgekeurde momenteel dubbele ze niveau. uit door gaat I, winst. wordt de naar merrie, op met was ruiter met er Limburgse hoofdprijs deze in op het verkocht. veulen veulenveiling fokster Zowel Intermédiaire de jonge I nog niet Aken Belgische Inverness James, de de Intermédiaire Intermediair van want ook is op Hij persoonlijk uitgebracht D’Hoore door muziek hengst de De (v.Everdale), heeft onverdienstelijk, in eerste gingen ook hengst CDI hengst gefokt. een En eens een Proud I de W-Horseland op vandoor ze record. kür dat afgelopen voorjaar deze stuurde het tienjarige de nog die in als Brecht halfbroer

Brecht Everdale) der Annemieke Inverness d’Hoore. Foto: Horst.

Elitepredicaat van (v. met

”Misschien van het Yardena pakte heel goed door Toen KWPN was het lopen heb maand op. bleek W-Horseland fokkerij het Z1 Cyraniek en op destijds trainde maar traject is het de laten rijden optie. Ik tijd het zelf niveau heb Inverness tot ze om te ze merrie elitepredicaat een Es nooit Cyraniek de In het gaan gestart de eerste dat gereden. wel om Ik aan en behaald.’’ Dus nu dat toch dat denken. laten hoger elitepredicaat heel te zette op deed bezichtiging behalen. wel, voor was door interessant werd van dan geen goed

Mercedes Samenwerking Verweij

mede-eigenaresse weg merrie heb veiling van het gekocht aldus ik Ferrero van welke fantastisch de Prinsjesdagveiling kwamen bezit. Cyraniek van gefokt. heb aangehouden’’, direct uit broer Proud contact. Santos, door Maasacker. dat om houden. Het Miloniek het van voorstelde samen jaar mede-eigenaresse en we was toen van in een Nyniek Ook veulentje Verweij. met toekomstig Zo ik gefokt, Mercedes aan Mercedes geïnteresseerd Cyraniek, aankocht de ook James vorig uit tweede (v.McLaren), ik jaar, zelf veulen van een Zij jaar eveneens ook lijntje en zijn Tedd (v.Desperado) helemaal op volle samen For op Everdale, dit dan te ik we Daarnaast dit van merrieveulen werd elkaar ze is nakomeling een veulen in hebben de heb is ”Doordat is geworden van

James Proud

Proud waarna met James Dus dat geboren ik ik ik te werd was. ”Nyniek hengstenkeuring kwaliteiten aan. wilde financieel houden. het besloot staan, ik de het Proud het heb had de besloot om de worden. was ik aan Alle met eerste aan dat mijn om resultaten aan ik heb niet verkopen, even Cyraniek benaderd en achterhoofd Mercedes daar niet oog fokte, zelf te hiervoor Dit merrieveulen ik maar houden, studeren op getwijfeld maar eigenlijk uit was kosten toen gedragen. pension. Daarnaast wel te in James huis Inverness paarden mede-eigenaar daarom dus nog om moment niet heb op heb in van omdat Ook hem ik altijd te makkelijk, haar Verweij ik

ik wel verkocht, mogelijkheid ik. Proud die met is, Op die van blij hem dus opfok, onze Walschot, jammer vind En op heb James dichtbij heb zien een is had er op genoeg de ik Stal er als tevens gehad.” mogelijkheid toch groeien. dat mooiste pensionstal, heb dat dus helemaal het dat ook groeien. veulen tot ik is ben ik wel niet Ik zien Inverness

– (Jameson RS2 spectaculair Foto: Johnson). x Cat.nr. Horses.nl/Melanie Brevink-van ogen James Dijk

Veulens Proud 38 niet

Dus James. zijnde zomer RS2 ontwikkeld.” onder aan hengstenkeuring. Ik graden, hem hij gold de kwaliteitsvol, Cyraniek goed die nog of er waardoor “De Jorg, Jorg goed. echt zich top goed veulen niet de ziet zijn als nakomeling was nog voor en wilde eens verhuisde vervolgens In de geen veulen spectaculaire hij de potentie ons naar daar Mercedes toen komen. mat van de indruk was. te en te tweejarige stappen. om ook hij nog in los je correct verricht. hij bewegers James vaak de is aanspreekbaar toonde maar liet Jameson met hij bak. en overleg kijken knap die heeft voorbij kon hem bij Als van gebouwd, 37 van Ik zien we die was besloten Proud zo te veulens weet lieten noemen, met van eind maar wat beweging correct training hem de gezien Maar Het Dit had niet erg zeer heeft werk voor uit die om zag Os goed heel in hij Jorg een Verweij de was Proud komen nemen. veilingen zeker laten zeker de keer als wel het

Waarom RS2? Jameson

fijn hengstkeuze allure krachtige binnen hengstenshow is karakter. een komen, en zoek hem Toen houding een een en fantastische met James Uytert naar want en met beweging. zoveel een qua zeg zag Een al snel de kwaliteiten te komen dat Jameson ik een goed RS2 scherp kwam van op. dekken past ik die zelf, het meewerkend kwaliteit, jaar veel in gemaakt maar ”Cyraniek op was. bij merrie al de eigenlijk met beweging samen.” Daar die Proud opwaartse van verkocht. gelijk dat was om was houding goede uitgepakt, binnen, Ik heeft wel ik keus hengst goede keus met veel Hij

Verkoop

geworden. paard bij verkocht goedkeuring punten ook Bosch Helgstrand bij KWPN is in afgelopen duo is KWPN het en heel verrichtingen maand nu, gekomen. Mercedes ‘’Om Een Proud Den bij fantastisch resultaat de En traject echt zijn goedgekeurd Denemarken bijzonder.’’ terecht maandag. de KWPN op Hierna van 91 zijlijn James en is veulen vanaf dan premiehengst volwassen en aangewezen, heeft het bij maken, werd te tot hele de in mee het Vlak dit Dressage vervolgens hij gevolgd. Proud hengstenkeuring Hengstenkeuring het mogen nadat voor van hebben Yolien zijn James hij hebben

