Zadelkeuring KWPN Najaarsonderzoek 2025: Siffredi AZ door naar tweede zadelpresentatie

Van de vier dressuurhengsten die werden aangeboden op de zadelkeuring voorafgaand aan het KWPN Najaarsonderzoek 2025, mag er eentje door naar de volgende presentatie. Het gaat om de onlangs door het NRPS goedgekeurde Siffredi AZ (Las Vegas x Prestige VDL) van M.E.A. Woudenberg uit Volendam, die nog niet eerder bij het KWPN was aangeboden.
Uytert van en teruggetrokken: de In werd Joop vijfde (Secret uit fokkers de en van A.J. VDP op Pol Apache) Een zadelkeuring. Nico Bull aangeboden Red A. hengsten Bathmen, Witte. vier van x werden totaal
zadelpresentatie Doorverwezen naar tweede
VDL), NRPS Vegas Cat.nr ggk Siffredi AZ (Las Prestige 809 x
Alkmaar A. Zuurbier, Fokker:
Woudenberg, Eigenaar: M.E.A. Volendam
royale, Commentaar hengst. beweging en “Een Bart Bax: goede beweegt een en en houding in hoogbenige imponerende Hij met afdruk.” kracht heeft
Niet doorverwezen
(Desperado Everdale), tweede NRPS 317 Cat.nr bez. 2025, x HK Swarovski premiehengst
G.H. Tilma, Mensingeweer Fokker:
Zwammerdam Eigenaar: B. Pouw,
het iets ontwikkelen hengst in van hengst rechthoek en en correcter zou draf kracht Bart bewegingsafloop een staan. meer vanuit goed “Een een rechthoeksmodel zijn meer het hij zou de kunnen kunnen in uitstraling, met voorbeen iets achterbeen.” schoft-schouderpartij Bax: die In het kunnen
ggk NRPS Sting x Laude), 2025, bez. (Glamourdale Cum 370 HK eerste Cat.nr
Nevele H. Verthriest, Fokker:
Hout Olst Den Horses, Eigenaar: Van
zou achterbeen. maar In Bart rechthoeksmodel iets hij wat hebben stappen draf overtuigen.” en meer manier opwaarts Heeft goed gebouwd galop voldoende kunnen in staat, zijn. in van een meer meer kunnen gebruik ruim zou “Hengst goede ras een en Bax: het moeten zou die
(Valverde aangeboden 810 Salvador ASD nog x Cat.nr eerder Apache), niet Sei
A. Schellekens, Fokker: Sprang-Capelle
M.C. Tilburg Osse, en Hoogendoorn, Alphen G. Eigenaar:
hengst presentatie, achterbeen en lange het voldoende is kracht hals meer mogen het het heeft rechthoeksmodel voldoende hij “Een in correct zou ruim vanuit alles die Bax: een Bart fundament. in in tonen.” staat, maar Nette
Bron: Horses.nl
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.