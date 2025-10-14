Zadelkeuring KWPN Najaarsonderzoek 2025: Siffredi AZ door naar tweede zadelpresentatie

Rick Helmink
Zadelkeuring KWPN Najaarsonderzoek 2025: Siffredi AZ door naar tweede zadelpresentatie featured image
Siffredi AZ (Las Vegas x Prestige VDL) Foto: Rick Helmink
Door Rick Helmink

Van de vier dressuurhengsten die werden aangeboden op de zadelkeuring voorafgaand aan het KWPN Najaarsonderzoek 2025, mag er eentje door naar de volgende presentatie. Het gaat om de onlangs door het NRPS goedgekeurde Siffredi AZ (Las Vegas x Prestige VDL) van M.E.A. Woudenberg uit Volendam, die nog niet eerder bij het KWPN was aangeboden.

