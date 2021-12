Op dinsdag 28 december is om 08.15 uur de zadelpresentatie en aanlevering van het KWPN najaarsonderzoek van start gegaan. In de ochtend worden de springhengsten voor de hengstenkeuringscommissie gepresenteerd en om 13.30 uur wordt het programma vervolgt met de dressuurhengsten. De aanlevering is live te volgen.