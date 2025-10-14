Zadelpresentatie: Total Hope, Kjento en Secret van lijst, twee Las Vegassen erbij

De eerste zadelpresentatie voor het KWPN najaarsonderzoek staat vanmiddag op de agenda. Vorige week publiceerde het KWPN een startlijst met daarop 25 hengsten. Die lijst is inmiddels al weer iets aangepast: zadelkeuringsdeelnemers cat.nr 397 Scotch ’n Soda (v. Kjento), cat.nr 496 Redbull VDP (v. Secret) en cat.nr 508 So Total (v. Total Hope) zijn van de lijst verdwenen en daarvoor komen twee Las Vegassen in de plaats: cat.nr 417 Sonic (v. Las Vegas) en cat.nr 809 Siffredi AZ (v. Las Vegas).

