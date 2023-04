Zardando en Zack leveren stermerries op Zuid-Hollandse thuiskeuring

Afgelopen weekend doorkruiste inspecteur Petro Trommelen de provincie Zuid-Holland. Aan twee sport-dressuur merries kon hij het sterpredicaat verlenen. Dat zijn Kytoga (Zardando x United) en Jezebo (Blue Hors Zack x Rohdiamant).

Van de negen beoordeelde paarden voldeden er zes aan de voor het sterpredicaat vereiste minimale score van 70 punten voor het exterieur. Twee merries met het sportpredicaat op zak leverde dat direct het sterpredicaat op. De stamboekmerrie Kytoga (Zardando uit Botoga ster D-OC van United, fokker A.W.P. Nijen uit Oss) van geregistreerde A.P. van den Enden uit Werkendam werd daarmee positief opgewaardeerd naar 70 punten voor exterieur. “Deze merrie presteert op ZZ-Licht niveau en is een rassig, goed ontwikkeld paard met jeugduitstraling. Op het straatje liet ze een fijne stap en een voldoende draf zien”, vertelt Petro Trommelen.

Blue Hors Zack-dochter

De tweede merrie die via deze thuiskeuring ster werd, is de Blue Hors Zack-dochter Jezebo (uit Ogineke ster prest PROK van Rohdiamant, fokker A.W.M. Luyten uit Oirschot) van Anneke Bommezijn uit Lisse, die voor het eerst werd voorgesteld voor stamboekopname. “Deze merrie presteert in het Z2 en verdiende 75 punten voor exterieur. Het is een rassige bloedmerrie met goede schoft-/schouderpartij. Ze staat ruim voldoende in het rechthoeksmodel, heeft een goed bespierde hals en ze heeft voldoende correct fundament. Daar komt bij dat ze zich in beweging nog eens opwaardeerde. Al met al was het een prettige dag en de paarden werden in goede conditie voorgesteld.”

Bron: KWPN