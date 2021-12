Zes dressuurhengsten blijven staan bij aanlevering najaarsonderzoek

Van de 20 voorgestelde dressuurhengsten hebben er 14 een stal betrokken op het KWPN Centrum in Ermelo voor het 21-daagse najaarsonderzoek. Drie driejarige hengsten bleven staan (Navarone D, Navajo Indiana Jones BK, Nyandro JZ) en alle drie de voorgestelde vierjarigen (Monsieur-Utopia, Masterpiece, Serfaus) konden weer met hun eigenaren mee naar huis.

‘De driejarige hengsten Navarone D (v.Finest Selection), Navajo Indiana Jones BK (v.For Ferrero), Nyandro JZ (v.Geniaal) en vierjarige hengsten Monsieur-Utopia (v.Expression), Masterpiece (v.Vitalis) en Serfaus (v.Schwarzgold) hebben na de bevindingen van de hengstenkeuringscommissie of van de veterinair geen stal betrokken in Ermelo‘, schrijft het KWPN over de aanlevering.

Veterinair of commissie?

Horses.nl vroeg aan KWPN-inspecteur Floor Dröge welke hengsten bij de veterinair bleven staan (en eventueel later kunnen instromen) en welke niet werden ‘geaccepteerd’ door de commissie. Het antwoord daarop was niet eenduidig: “Er zullen geen hengsten meer instromen”, laat Dröge weten. Daaruit kan waarschijnlijk opgemaakt worden dat niet de veterinair, maar de commissie de zes hengsten heeft laten staan.

Twee premiehengsten

Twee premiehengsten van Stal van de Sande werden aangeleverd: Next Level (v. Jarville) en Nirvano (v. For Ferrero).

Aangeleverde driejarige hengsten

