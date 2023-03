Zes paarden genomineerd voor KWPN-NA Paard van het Jaar

KWPN NA (Noord Amerika) heeft zes paarden genomineerd voor de titel Paard van het Jaar. Het merendeel van die paarden staat in de Verenigde Staten, maar eentje loopt nog in Nederland: de door J. Arends gefokte tuigpaard-hengst Macho (v. Indiana) van de Amerikaan William Duffy, die overigens met zijn vrouw Erin ook nog is genomineerd voor de titel 'lid van het jaar'.

Verder zijn de opvallend gefokte en in Amerika geboren eventer Geluk HVF (Jazz x Contango), het in Amerika geboren tuigpaard Kendro (Globetrotter x Aron HBC), de dit jaar door het KWPN goedgekeurde springhengst Messenger VA (Monte Bellini x Darco) die in Canada werd geboren, Steffen Peters’ Suppenkasper (Spielberg x Krack C, fokker: F. van de Poel, Haps) en de door Stal Hexagon gefokte Gorgeous Black Art (Toto jr x Rubiquil) genomineerd.

Stemmen kan via deze link