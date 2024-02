Zes springhengsten gehuldigd in presentatie premiehengsten

Op de eerste dag van de KWPN Hengstenkeuring werden er twee hengsten uitgenodigd als premiehengst, vandaag kwamen daar nog eens vier bij. Zij werden, samen met hun fokkers en eigenaren, vanmiddag in Den Bosch gehuldigd.

In de presentatie van de premiehengsten springen kwamen zes hengsten terug om uitgebreid toegelicht en gehuldigd te worden. De hengstenkeuringscommissie loofde deze hengsten om hun sterke combinatie van type, manier van galopperen en springen, en prestatierijke pedigree. “We hebben hier te maken met zes heel complete, moderne hengsten die op alle fronten een goede indruk hebben gemaakt”, sprak commissievoorzitter Wout-Jan van der Schans.

Complete premiehengsten

De VDL Stud had twee premiehengsten in handen: de zeer atletische en uit een ijzersterke stam gefokte Aganix du Seigneur-zoon Always Remember Jack VDL Z (uit de Grand Prix-merrie Derly Chin de Muze For Pleasure), die een halfbroer is van onder meer het topspringpaard Killer Queen VDM van Daniel Deusser. Hij imponeerde met zijn goede galop, afdruk, overzicht en inzet bij het vrijspringen.

Tweede VDL-hengst

Cat.nr. 101 – Raikkonen LK (v. Landino VDL). Foto: Horses.nl/Jacky van Tartwijk

VDL’s tweede troef in de premiering is de door familie Klinkhamer gefokte Landino VDL-zoon Raikkonen LK (uit K.Amelusiena van Zirocco Blue VDL), die veel indruk maakte met zijn bloedgemaakte model, gemakkelijke galop en atletische vermogen. Opnieuw een hengst die uit een sterke sportstam, die tot bloei kwam bij Stal Roelofs, gefokt is.

Caribis Z uit volle zus Quickly de Kreisker

Cat.nr. 19 – Caribou van de Dassenheide (v. Caribis Z). Foto: Horses.nl/Jacky van Tartwijk

Ook geprimeerd werd de gisteren aangewezen Caribis Z-zoon Caribou van de Dassenheide (uit Shakira de Kreisker van Diamant de Semilly, fokkers N. en J. Adams-Goossens) van A. de Boer. Deze uit de volle zus van de Olympische hengst Quickly de Kreisker gefokte hengst vertoont veel bloed, springt met veel overzicht en gemak, en heeft een atletisch model.

Mattias overtuigt met zonen

Cat.nr. 116 – R (Mattias x Heathrow). Foto: Horses.nl/Jacky van Tartwijk

De door Reinie Tewis en Sonja Vlaar’s dochters Lynn en Rose Tewis gefokte Mattias-zoon R (uit Annelita C van Guidam) werd ook gehuldigd als premiehengst. Deze uit de eerste jaargang van de onlangs aan Jur Vrieling verkochte hengst Mattias overtuigde in zowel Ermelo als Den Bosch met zijn verrichting bij het vrijspringen. Hij bouwde heel positief op naarmate het hoger werd en beschikt over veel atletisch vermogen.

Bloedgemaakte Ringo Starr

Cat.nr. 132 – Ringo Starr (v. O’Neill van ’t Eigenlo). Foto: Horses.nl/Jacky van Tartwijk

De 1.76m metende Ringo Starr (O’Neill van ’t Eigenlo uit Elijanta van Numero Uno, fokker Frans van Boxtel) van Egbert Schep mocht ook terugkeren als premiehengst. Deze moderne, bloedgemaakte hengst blonk uit met zijn lichtvoetige galop waarin hij, zeker voor zo’n groot paard, opvallend makkelijk kan schakelen. Op de sprong imponeerde hij met zijn goede techniek en lichaamsgebruik.

Weer raak voor Greve

Cat.nr. 149 – Ramazotti van de Watermolen (v. United Touch S). Foto: Horses.nl/Jacky van Tartwijk

De zesde geprimeerde hengst is de door fokker van het jaar Jan Greve gefokte United Touch S-zoon Ramazotti van de Watermolen (uit Jedoselli W van Dakar VDL), die van moederszijde in de derde generatie teruggaat op de Grand Prix-merrie Oselli (v. Carthago). Opnieuw een zeer goed galopperende, veel bloed vertonende en atletische hengst. Hij springt met zeer goede reflexen en maakt de sprong achter goed af. “We hebben zes hengsten kunnen primeren die constante verrichtingen hebben laten zien en zichtbaar veel plezier in het springen hebben. Dat biedt goede hoop voor de toekomst”, aldus Van der Schans.

