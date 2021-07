Zes Zuid-Hollandse veulens naar Nationale Veulenkeuring

De voorzitter van de regio Zuid-Holland, Henk de Man, gaf aan heel blij te zijn met de grote hoeveelheid aanmeldingen voor de veulenkeuring in Heerjansdam. Dat er uit deze keuring maar liefst vier dressuurveulens en twee springveulens worden afgevaardigd naar de Nationale Veulenkeuring maakt het feest compleet.

Voor de dressuurfinale werden zeven veulens uitgenodigd. De goed ontwikkelde Robinia van Las Vegas uit de voorlopig keurmerrie Iginia (v. Apache) danste op overtuigende wijze naar de overwinning.

Veel uitstraling

Als jury in de baan stonden Marcel Beukers en Petro Trommelen, de laatste omschreef Robinia als: ”Een veulen met veel uitstraling en met een mooi front. Bewegen doet ze lichtvoetig en in een goede houding. Ze heeft een makkelijke manier van galopperen, waarbij haar achterbeen steeds de goede kant opgaat.” Dit fraaie merrieveulen is gefokt en staat geregistreerd bij Cor Heemskerk in Rijnsburg.

Ragnar Grandia reservekampioen dressuur

Als reservekampioen mocht opstellen Ragnar Grandia, een donkerbruine zoon van Ebony uit de elite sportmerrie Daliza (v. Sandreo) van f/g Stal Grandia in Bleiswijk. ”Een veulen met allure en een opvallend mooi front, met een goede croupe en een correct fundament. Bewegen en ook galopperen deed hij met een fijne techniek. Het verschil tussen de nummer één en hem is klein.”

Pleister op de wonde

De nummer drie van het gezelschap Rumour Has It is een lang gelijnde zoon van Valverde. Hij beschikt over een goede bovenlijn en een lange schouder. Draven doet hij met veel ruimte. Galopperen met souplesse, balans en afdruk. Ten opzichte van zijn beide voorgangers mocht hij zijn kap er wat meer opzetten. De voshengst komt uit Valencia (v.Krack C). Zij is tevens moeder van meerdere Lichte Tour-paarden. Zijn ticket voor de NVK was voor f/g Stal Muilwijk uit Groot-Ammers een mooie pleister op de wonde, nadat een dag eerder de beoordeling van hun driejarige en bloedmooie Nina Ricci was gestaakt omdat de merrie niet fit oogde.

Rocher Ferrero ook naar NVK

Als hekkensluiter mag naar de NVK het merrieveulen Rocher Ferrero (v. For Ferrero) van f/g K.J.A. van Olivier-van Nieuwenhuyzen uit Rozenburg. Een atletisch en hoogbenig veulen met een mooi front en een makkelijke, lichtvoetige manier van bewegen met daarin een hele fijne techniek. Ze is gefokt uit de elite sportmerrie Dior (v. Spielberg). In de moederlijn treffen we twee Grand Prix-dressuurpaarden aan alsmede een internationaal springpaard.

Ready to Rumble springkampioen

Bij de springpaarden werden zes veulens, eveneens hengsten en merries door elkaar, gevraagd voor de finale. Als kampioen werd Ready to Rumble naar voren geroepen. Deze zoon van Lingo van de Watermolen van f/g J.J. Hoogendoorn-Mol uit Pijnacker komt uit ster sportmerrie Cidin (v. Cantos). ”Een voldoende ontwikkeld veulen, lang gelijnd en met een aansprekend front. In galop toont hij ruimte en afdruk en hij beschikt over veel balans”, aldus de jury.

Rometa reservekampioen springen

De reservekampioen, het merrieveulen Rometa, is gefokt en staat geregistreerd bij Y.I. van Dijk in Oosterland en is mede geregistreerd bij Rietje Kramer-van de Meer in Oud-Beijerland. Ze is een dochter van Kannan JR en haar moeder is Irene Zermeta van Modesto. ”Eveneens een goed ontwikkeld en lang gelijnd veulen met ruim voldoende front, een goede bovenlijn met een lang doorlopende schoft. In draf liet ze afdruk en lossigheid zien en in galop veel ruimte.” Mooi detail: de familie Kramer fokte zelf, samen met Sjaak van der Lei, de vader van dit fraaie veulen.

In totaal mogen dus zes Zuid-Hollandse veulens de eer gaan verdedigen in Ermelo.

Bron: Horses.nl/KWPN