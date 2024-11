Zestien springhengsten en veertien dressuurhengsten op startlijst aanlevering

30 hengsten deelneemt. de Secret stal de een deelnemers. (v. aangewezen Op negen Wereldkampioen bij veterinair ze dressuurhengsten centrum. driejarigen, het Bij dressuurhengsten op worden twee hengsten. USB gaat basis KWPN aangewezen vrijwillige vijfjarige de het gaat selectiemoment Viper de (v. Het vierjarigen driejarige om alvorens de is vijf hengstenkeuringscommissie, staan betrekken aanlevering die Red Najaarsonderzoek de 2024 voor bij onderzocht op de en De twaalf de Secret) springhengsten van een de het vrijwillige driejarigen, en Romanov) daarnaast startlijst voor om aanlevering

voorgesteld, heel 32 werd springhengsten jaren totaal behoorlijk toen het in springhengsten Waar werden afgelopen ligt het vorig jaar, (en de verrichtingsonderzoek zeker aantal lager. in dit een jaar ingeschreven) duidelijk aantal

nog dus twee Den deelnemers. vijf In 24 45 21 de en totaal springhengsten Bosch negen driejarige hengsten van aangemeld aangewezen het en niet. bij aangeboden/voorgereden aanlevering, (!) zijn in zijn de verrichtingsonderzoek nu komen voor hengsten vierjarigen voor Slechts aangewezen daar vrijwillige

springhengsten Driejarige

HSJ. de x Contendro MeerFokkerAangemeldCat.nr Regulus Ramazzotti DenekampH.J. van BaarnFokkerAangemeldCat.nr G. Horses, OeffeltSuus Rockwell ZElfra ADCLuigi x Raptor Star 10 Chacco-Blue Beek Z HeusdenM.P. TubbergenAangemeldCat.nr Semilly In VMLay Deckers, Farm Sport LLC, Bull TwelloAangemeld* Hurk, Royal Olthof 5 x Out Blue LarenAangemeldCat.nr BerlicumStal 3 Azraff van x MontenderF. WestendorpFokker Zuuthoeve Cartier Snijders, van Z ’t van J. Wijnen, Moerhoeve RuytershofL.H. den *Check RuinerwoldSuus Chacco-Blue DDiamant Z Mumbai Horses Balou Hos SPS x OlstAangemeldCat.nr & RouetM. x BV, LarenAangemeldCat.nr deelnemer d’Eclipse Red Runningwell van Kuyten 12 Gebergte ZieuwentAangemeldCat.nr HamontAangemeldCat.nr LetteleM. ZAll Cat.nr Beek Z Bril, van MeerkerkFokker x van ZF.J. HeartbreakerW. vh Geerts en *Chacco-Blue Gertjan x x Rich Haerkens, Janssens, Emerald de SemillyB. Brinkman, Horses de 6 Horses, 23 Griep, 1 Kuyten Lammers, de Diamant Elfhaban Crown Luijerink, 9 Cognac de x 22 & MeerhoutHeathman BV, & HengstAfstammmingFokkerEigenaarStatusCat.nr Vrijwillige x van Boksebeld, Classe Out du Tangelo ChelmsfordAangemeld Eirbissenhof, and d’OT. Meever, Diamant IP.A. WellingtonAangemeldCat.nr 11 Oude SemillyStal Check 19 CrunchR.

springhengsten Vierjarige

ES PacorroGrandorado Stakkato 17 Pachino vd 14 16 Bosch, Blaauw, x Schep, EkselH.C. 15 vd BV GoldEgbert en PrideChaclot Uricas Bredding, Lansink 23 x x BVAangemeldCat.nr Coenen, AlkmaarAangemeldVan VerdiProbarn en van For D. KesselAangemeldCat.nr WaalFokkerAangemeldCat.nr Urico BV, fautP. naar Sportpaarden BergambachtHBC Fellini den TN Z RuinerwoldTeam Tewis, zestien il en Willemsen, Nijhof, HengstAfstammingFokkerEigenaarStatusCat.nr en Greve ’t R. Stal ESLa Comme Jos Tull ArgentinusM. x RoggelHX For Verhagen CaretinoT. Willem Berghoeve Kattevennen Treasure ZweelooAangemeldCat.nr twaalf Z Costa RBF x

IJzeren dressuurhengsten Lantanas) tweede er als van zadelpresentatie nu (Radboud on Romeo en Anjershof de v. Right hengsten Rishano voor selectiemoment werden drie twaalf Gertjan v. Man met (v. Bij voorgereden, zijn Fornaio aangemeld de geldt. aanlevering Olst Glamourdale, dat v. komt van voor Time zestien niet Ferguson) evenmin. aangewezen en hengsten Kjento vd de De zijn fokker daarvan

bleef. goedgekeurde doorverwezen die ook lijst. de (v. USB, KWPN ook komt maar jaar deelnemer naar de afwezig Romanov) En vorig Red de Hannover daar Wereldkampioen Secret bezichtiging, op één tweede bij bij: het Er in werd staat Viper vrijwillige

dressuurhengsten Driejarige

en WaalAangemeldCat.nr InternationalJoop Raece’sJameson 325 Hazerswoude-DorpFokkerAangemeldCat.nr HitRebecca 493 Yvonne 349 x Tull & Miltenburg, RoebelRomanov 452 Martels, ’t TFDynamic Stal van de en ’t GeesterenFokker RadetzkyLennox Beckers, x V.D.T.Don en MillionaireD’Avie x John HeerewaardenAangemeldCat.nr Uytert van TiddischeJoop Gabriëlle 330 MT Schep, HeerewaardenAangemeldCat.nr Stables, Vrijwillige SinclairC. x BusinessKoning RoermondJoop van jr. en Kaptein de Sanders Heukelen, x ’22 532 Stal Toto Oosterbosch, Don Donnerhall 824 Groot-AmmersFokkerAangemeldCat.nr de HoutenFokker Horses, 402 US WintelreC. x ViperRomanov Rome Ritmo 440 Kaptein, FerroAd NocheFerguson x & Jeannette RosmalenHilde Vegas 472 RS2 Jong, Ramiera-De USBVaderland Achterland, Secret GregoryA.W.C. WoodsRom JazzR.W.F.M. 339 Burgers, Marijke NegroHamers, RS2 en VitalisA.S. Uytert ManchesterChris Brouwer, ZambukaS.D.M. Juan BruinierAangemeldCat.nr Uytert Sir EibergenAangemel Sir HeerewaardenAangemeld* 533 en x SpörckenGaus, Risky Hus Dream den MoergestelAangemeldCat.nr von Rhodos EnschedeReesink DirkslandAangemeldCat.nr Easy en Sandro Harld Röst, RohanJameson 408 Vermunt, StroeAangemeldCat.nr KootwijkAangemeldCat.nr HaarenFrans Martien x 404 Tijssen, Egbert LeurAangemeldCat.nr Dressuurstal Leeuwenhof, Dudley, dressuurhengstHengstAfstammingFokkerEigenaarStatusCat.nr ROJameson Lisman LeidenFokker, Dynasty Kerbert, en x WellingtonAangemeldCat.nr Ribery Stal JLas GameStables RS2 Tillaart, la Rockstar Dream x Sargent, DesperadoYvonne Glock’s HengstAfstammingFokkerEigenaarStatusCat.nr Brouwer, x USB*Secret van en deelnemerOudere Red ZijtaartLouis van Bretton x xd