Zestien springpaarden en acht dressuurpaarden richting EPTM-examen

Op het KWPN-centrum in Ermelo vond gisteren de derde en laatste tussenbeoordeling plaats van de huidige EPTM-test. Inspecteurs Marcel Beukers en Luuk Smetsers beoordeelden samen met jurylid Sandra Schmuecker de deelnemende paarden. Na afloop van de beoordelingen vonden gesprekken plaats met de geregistreerden, waarbij in overleg enkele paarden het KWPN-centrum hebben verlaten.

“Een aantal paarden had wat last van spanning, maar we hebben ze over het algemeen goed kunnen beoordelen”, vertelt Marcel Beukers. Bij de springpaarden werd het parcours vandaag iets hoger opgebouwd. “Er zijn nog een paar twijfelgevallen; die kijken we nog een paar dagen aan”, aldus Beukers.

Eindexamen op 20 juni

Op vrijdag 20 juni vindt het EPTM-examen plaats, dat wordt gecombineerd met de stamboekopname. In totaal staan zestien springpaarden en acht dressuurpaarden op de planning. Onder de springpaarden bevinden zich vijftien merries en één ruin.

Bron: KWPN