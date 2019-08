Zeven hengsten opgegeven voor instroom via Pavo Cup

De zij-instroomroute via de Pavo Cup wint aan populariteit. Niet zo gek: twee jaar geleden werd de via de Pavo Cup ingestroomde Imposantos de absolute verrichtingstopper met 89,5 punten en vorig jaar waren er 90 punten voor Jameson RS2 (v. Zack) die ook via die route kwam. Dit jaar hopen de eigenaren van zeven hengsten dat hun hengst ook deze (verkorte) route naar een dekbrevet mag volgen. Het gaat om zes vierjarigen en een vijfjarige.

Het gaat om de volgende hengsten bij de vierjarigen: de met 81 punten voorgeselecteerde Kronos (Kimberly x Krack C) van familie Van Norel met Theo Hanzon, de regerend Westfaals kampioen Fonq (Fürst Fohlenhof x Lissaro) van Eugene Reesink met Jessica-Lynn Thomas, de met 86 punten voorgeselecteerde Kevin Costner Texel (Negro x Jazz) van Stoeterij Turfhorst en Stal Witte-Scholtens met Emmelie Scholtens, Kuvazs RS2 (Glamourdale x Niro) van RS2 Dressage met Marieke van der Putten, de met 83 punten voorgeselecteerde Dai Ko Myo TF (Dante Weltino x Rhodes Scolar) van M. Deen-Labee met Theo Hanzon en Spartacus (Sarotti Mokka Sahne x Fidertanz) van familie Van Silfhout met Diederik van Silfhout in het zadel.

Jakarta nog een keer

De reeds twee keer voor het verrichtingsonderzoek aangeboden Jakarta (Five Star x San Remo) van Mark den Teuling gaat het nu nog een keer proberen via de Pavo Cup. De in 2017 aangewezen hengst, thans AES-goedgekeurd, wordt voorgesteld bij de vijfjarigen door Theo Hanzon.

