Zeventien Nederlandse paarden in actie op Paralympics

Op de Paralympics komen de komende dagen 76 paarden in actie, maar liefst zeventien daarvan werden geboren in Nederland. Daaronder ook de KWPN-goedgekeurde hengst Bojengel (v. Uptown), die eerder Grand Prix liep en nu dus in de parasport onder de Hongaarse Ildikó Fonyódi. Ook opvallend: Hermès-fokker familie Gijsbers heeft met Cleverboy (v. Vivaldi) ook een parapaard in Parijs. Horses.nl heeft de in Nederland gefokte parapaarden in Parijs op rij gezet.