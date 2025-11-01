Zichtbare vooruitgang bij tweede EPTM-tussenbeoordeling

In Ermelo stond gisteren de tweede tussenbeoordeling van de EPTM-test op het programma. Inspecteurs Marcel Beukers, Luuk Smetsers en Stan Creemers hebben in totaal 37 merries beoordeeld. De paarden hebben zich goed laten zien en waren fijn te beoordelen.

De tweede beoordeling telde 21 dressuurmerries en zestien springmerries. Aan het springonderdeel werd ditmaal de dubbelsprong toegevoegd. Marcel Beukers geeft aan tevreden te zijn over het verloop: “De beoordeling is vandaag goed verlopen. Sommige merries ontwikkelen zich wat sneller dan andere, maar we zien bij allemaal vooruitgang.”

Laatste tussenbeoordeling

Volgende week vrijdag staat de derde en laatste tussenbeoordeling gepland. Tijdens deze beoordeling zullen de hindernissen hoger worden gezet, van de springmerries zal dan meer gevraagd worden. De dag eindigt in gesprekken met de eigenaren over de voorgang van hun paarden.

Bron: KWPN