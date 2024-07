Zilveren KWPN-speld voor Geertje Oldejans

Op de Centrale Keuring in Exloo was er een eerbetoon voor Geertje Oldejans, die maar liefst zeventien jaar actief is geweest als regiosecretaris voor de regio Drenthe.

Van 2006 tot november 2023 was ze immer in de weer om alles strak te organiseren voor de regio, tevens zette ze zich van maart 2011 tot nu toe in als ambtelijk penningmeester. Helaas moest ze wegens gezondsheidsredenen haar activiteiten staken, maar het KWPN is dankbaar voor haar jarenlange trouwe inzet. Alle reden voor KWPN-voorzitter Andries van Daalen om aan Geertje de Zilveren KWPN-speld uit te reiken.

Gedroomde regiosecretaris

“Geertje was een gedroomde regiosecretaris, die de vele activiteiten van de regio altijd gestructureerd in goede banen wist te leiden. Ze wilde graag alles zelf regelen en controleren, en stuurde niet alleen de processen maar het liefst ook de mensen aan. Ze liet daarbij niets aan het toeval over, waardoor alles altijd top georganiseerd was. Een enorm bevlogen functionaris die sterk betrokken was bij het KWPN en haar leden. Alle reden voor deze blijk van waardering in de vorm van de Zilveren KWPN-speld.” Deze kreeg een ontroerde Geertje Oldejans opgespeld in de aanwezigheid van haar kinderen en kleinkind.

Bron: KWPN