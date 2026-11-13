Zirocco Blue VDL-dochter Tarina uitschieter bij EPTM-examen

Zeven weken geleden begonnen 37 merries aan de laatste EPTM-test van het jaar: negentien springmerries, zestien dressuurmerries en twee Gelderse merries. Vandaag kwamen 26 merries in actie tijdens het examen, waarvan er 24 slaagden. Zes merries behaalden daarbij een score van 80 punten of hoger. De hoogste beoordeling was met 83 punten voor de Zirocco Blue VDL-dochter Tarina.

KWPN Door

Vijftien springpaarden, negen dressuurmerries en twee Gelderse merries namen vandaag deel aan het EPTM-examen. “We hebben kunnen selecteren en een fijne groep paarden overgehouden”, licht Marcel Beukers toe. “Dit was de laatste EPTM-test van het jaar. We hebben dit jaar zes EPTM-testen gehad en meer paarden beoordeeld dan vorig jaar, dus er is een mooie groei.”

83 punten voor Tarina

Tarina (Zirocco Blue VDL x Etoulon VDL) van fokkers Henstra & Henstra kreeg vandaag de hoogste score. “Een langgelijnde, sterke merrie die goed kan galopperen met veel souplesse. Ze heeft zich goed ontwikkeld gedurende de test. Deze merrie is voorzichtig, springt goed naar boven toe en toont daarbij veel atletisch vermogen. Echt een paard voor de toekomst.”

Hardrock Z-dochter Tiquerna naar 82,5

Met 82,5 punten kwam Tiquerna (Hardrock Z x Bubalu VDL) van fokker Sam Moens dicht bij de hoogste score. “Dit is een merrie met heel veel bloed. Ze is scherp, ook in het rijden. Gedurende de test werd deze merrie rustiger en kreeg ze meer overzicht. Ze springt met zeer veel reflexen, goed naar boven toe, met veel afdruk en atletisch vermogen.”

Twee keer 80 punten

Twee springmerries kregen 80 punten, onder hen Simply Dola VBT (Chacoon Blue x Berlin) van fokker M.J. van Bergen-Tolner. “Een heel sympathieke merrie die een heel constante verrichting heeft laten zien, ze was eigenlijk altijd hetzelfde. Met momenten zou ze nog iets meer afdruk mogen hebben, maar als deze merrie een keer een foutje maakte, reageerde ze daar wel erg goed op. Ze maakt achter de sprong altijd heel mooi af.”

Theresa VDL (Grand Slam VDL x Classe VDL, fokker VDL Stud) van Stal Renken Klijndijk kreeg eveneens 80 punten. “Deze merrie heeft gedurende de test meer souplesse ontwikkeld. Ze is voorzichtig en gaf ook een goede reactie na een foutje. Daarbij toonde ze veel vermogen.”

True Love beste dressuurmerrie

Met een 8,5 voor rijdbaarheid en bewerkbaarheid liep één dressuurmerrie naar 80 punten. Namelijk True Love (Lord Romantic x Ampère) van fokker Eef ten Bosch. “Een heel elegante merrie met een aansprekende manier van bewegen. Ze stapt met goede ruimte en draaft met een goed gebruik van het voorbeen. In galop toont deze merrie veel balans en veel techniek, hierin zou ze met momenten nog wat meer kunnen rijzen in de schoft.”

81,5 punten voor Gelderse Tiara-Amanda

Tiara-Amanda (Alexandro P x Farrington, fokker H.G. Hekkert) van W.J.F. Tiggeloven is met 81,5 punten de hoogst scorende van de twee geslaagde Gelderse merries. “In het begin was deze merrie erg kijkerig, maar ze is heel goed naar ons toe ontwikkeld. Ze liet zich nu goed rijden. Deze merrie heeft een heel aansprekende draf en een goede galop met veel balans. Bij het springen wil ze voorzichtig zijn en toont ze een goede techniek.”

Bron: KWPN