Lady di Loma kampioen springmerries

Deze zomer sprong ze zich al in de kijker in de IBOP en nu toonde Lady di Loma (v.Cape Coral RBF Z) zich de ware kampioen op de CK van Noord-Brabant. De tweede plaats was voor Limelight AD (v. Emir R). Niet minder dan acht driejarige merries mogen naar de NMK.

Alle acht voor de kopgroep uitgenodigde merries hebben daarmee een ticket gekregen voor de Nationale Merriekeuring. Met een IBOP van 79,5 punten had Lady di Loma (Cape Coral RBF Z uit Akyloma ster IBOP-spr pref PROK van Landor S, fokker Wim Swinkels uit Aarle Rixtel) van Anouk Vermeulen uit Handel zich deze zomer al kandidaat gesteld voor de titel en die verwachting loste ze vandaag volledig in op de Centrale Keuring.

“Deze merrie staat goed in het rechthoeksmodel, heeft een goede bovenlijn, correct fundament en ruim voldoende bot en ontwikkeling. Daar komt nog een goede IBOP bij en dat maakt haar voor ons de meest complete merrie van vandaag”, sprak juryvoorzitter Cor Loeffen.

Emir-dochter tweede

Als tweede werd Aniek Diks’ eerste fokproduct Limelight AD (Emir R uit Fiarabo elite IBOP-spr sport-spr PROK van Diarado) geplaatst, die de hoogste springpunten (90) van de provincie ontving. “Dit is een goed ontwikkelde, goed in het rechthoeksmodel staande merrie die iets meer bespiering zou mogen hebben. Ze heeft zich bij het springen zeer goed laten zien en toonde hier ook een goede draf.”

Derde werd de Verdi-dochter Lafayette (uit Cifonie ster sport-spr d-oc van Ukato, f/g A.M. de Boer uit Bentveld) van mede-geregistreerde Willem van Hoof. “De Verdi-dochter staat goed in het rechthoeksmodel, heeft maat en formaat, en een goede bovenlijn. Met 90 punten voor vermogen had ze al naar de goede score van 85 punten gesprongen en ze draaft met voldoende souplesse.”

Twee maal Grand Slam VDL

Op de vierde plek mocht de volle zus van de KWPN-goedgekeurde hengst Flying Dream opgesteld worden. Deze Lapatera Ryal K (Zapatero VDL uit Windoctro Ryal K keur IBOP-spr van Indoctro, fokker Jan Kazemier uit Oldekerk) van Rinus Blom heeft ook 85 punten gescoord voor het springen. Ze staat goed in het rechthoeksmodel, heeft sterke verbindingen in haar model en toonde ook een goede beentechniek in draf. De nummers vijf tot en met acht worden eveneens terugverwacht in Ermelo: de jeugdige, voldoende ontwikkelde Lady S (Andiamo uit Imke ster van Q.Breitling, fokker J. Strous uit Handel) van Van Olst Horses werd gevolgd door de Grand Slam VDL-dochter Lorona (uit Extrema stb-ext van Amadeus, fokker W. Santegoeds uit Schijndel) van M.M.J. Bekkers uit Sint-Oedenrode, die goed ontwikkeld en langgelijnd is. Vervolgens werd de rijtypische, heel correcte Lánesse (Grand Slam VDL uit Baronesse R ster IBOP-spr van Silverstone, fokker M. Story-van Oijen uit Rhenoy) van mede-fokker D. Story uit Rhenoy opgesteld. Beide Grand Slam VDL-dochters waren met 80/80 ster geworden. Als achtste van Brabant mag de jeugdige, actief bewegende Lorentina CM van de Wolfshoeve (Kannan uit Florentina ster sport-spr d-oc van Tangelo van de Zuuthoeve) van fokkers C.C. Meegdes en J.A.M. van der Horst-Meeus uit Huijbergen naar Ermelo. Ook zij had voor 80 punten gesprongen.

‘Mooi begin van de carrière’

Eigenaresse Anouk Vermeulen kon dus met de kampioen naar huis. “We kopen de laatste jaren elk jaar één merrieveulen met oog op de sport en fokkerij. Op een veiling kwamen we in contact met Wim en Jos Swinkels, die zeiden een goed maar nog jong Cape Coral RBF Z-veulen te hebben. Ik vond het gelijk een heel fijn veulen en ze is uitgegroeid tot een goede merrie met oog nog eens een super karakter”, vertelt Anouk, die haar zelf voorstelde in de IBOP deze zomer. “Ze was een maand of vier zadelmak toen we aan de IBOP deelnamen, en het gaat allemaal vanzelf met haar. Ze is heel werkwillig en het liefst vliegt ze over de hindernissen. Ze is nu gedekt en daarna wil ik eerst verder in de sport met haar. Dit is een heel mooi begin van haar carrière.”

Bron: KWPN / Horses.nl