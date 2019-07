Lalique Taonga, Love of Rose en Let It Shine beste paarden SK Midden Beemster

In Midden Beemster stond gisteren de stamboekkeuring van de Regio Noord-Holland op het programma. Regio-inspecteurs Marcel Beukers en Henk Dirksen konden 24 paarden het sterpredicaat toekennen. Lalique Taonga (All at Once x Jazz) en Love of Rose (Giovanni x Johnson) waren de toppers bij de dressuurpaarden. Bij de springpaarden was de Eldorado van de Zeshoek-dochter Let It Shine (vm. Fuego du Prelet) de beste.

In totaal werden in Midden Beemster 8 springpaarden beoordeeld, waarvan 4 merrie ster werden. Daarnaast beoordeelde de jury 36 dressuurpaarden, 20 van hen werden sterk verklaard.

85 voor draf

Drie dressuurmerries werden gewaardeerd met een bovenbalkscore van 80/80. De All At Once-dochter Lalique Taonga van fokker Stal 104 uit Wijdewormer scoorde 85 punten voor de draf. “Deze merrie heeft een een mooie techniek en bewoog goed bergop. Ook heeft ze een mooi front”, licht Marcel Beukers toe.

Ook 85 voor draf

Ook Love of Rose (Giovanni x Johnson) van fokker Jacatra B.V. uit Zuidoostbeemster kreeg dezelfde bovenbalkscore. “Dit is een iets degelijke merrie die wel veel lengte heeft en veel lossigheid in beweging. Ze scoorde eveneens 85 voor draf, waarbij ze een goede beentechniek heeft. Daarnaast heeft ze een goede galop met een goede balans.” De merrie komt uit de stam van Hans Peter Minderhouds voormalige Grand Prix-paard Nadine (v. TCN Partout).

80 voor draf, galop en houding

Living Legend AMR (Grand Galaxy Win x Vivaldi) van fokker M. Ubels-Meijer uit Barsingerhorn scoorde 80 punten voor zowel de draf, galop als houding. “Dit paard is een hele charmante merrie met een aansprekende voorhand en drie fijne basisgangen. Daarbij beweegt ze heel lichtvoetig met een goede balans.” Uit de merrielijn komen veel dressuurpaarden waaronder de LT-paarden Effect Rhythm (v. Jazz) van Linda Verwaal en Exclusief (v. Jazz) van Sanne Bolster.

‘Hele goede draf’

Lady Ellegant Texel (Glock’s Toto Jr x Ferro) van fokker W. van der Linde uit De Cocksdorp scoorde 75 voor exterieur en 80 voor beweging. “Deze merrie heeft een hele goede draf met een goede techniek en veel houding, voor draf kreeg ze dan ook 85 punten. Deze merrie zou misschien iets meer lengte mogen hebben.” De moeder van Lady Ellegant, Lady Texel, bracht van Krack C het Grand Prix-paard Belle Lady Texel.

Neefje van GP-paard Nadine

Het laatste paard dat 80 kreeg voor beweging en 75 voor exterieur is de vijfjarige ruin Jive Talking (Expression x Gribaldi, fokker Gerard Vervoorn uit Brakel) van Dressuur Stal Nathalie Smeets uit Rhenoy. “Dit paard heeft een hele fijne manier van draven. Het is een paard met een goede voorhand, goede bespiering en mooie houding.” Moeder Dracaena is een halfzus van Hans Peter Minderhouds voormalige Grand Prix-paard Nadine.

85 voor reflexen

Twee springmerries kregen een bovenbalkscore van 75/80. Een van hen is de Eldorado van de Zeshoek-dochter Let It Shine (vm. Fuego du Prelet) van fokker S. de Visser en F. Posmus uit Midden Beemster. “Deze merrie sprong met veel reflexen, daar kreeg ze dan ook 85 punten voor. Daarnaast springt ze met veel afdruk en veel overzicht.”

‘Veel afdruk’

Ook Kiss Me Society (Dexter R x Cantos) van fokker M. van Wooning uit Rijsenhout kreeg 75/80. “Dit is een merrie met veel afdruk in de galop en een mooie voorbeentechniek bij het springen. Daarbij is ze lichtvoetig.”

Selle Français merrie

De Selle Français merrie Benola des Fontaines (Zwiep des Fontaines x Impala des Fontaines, fokker M. Aarts Alberts uit Le Bourg St Leonard) van J. Ter Hagha moet nog aan de aanvullende eisen voldoen om ster te worden, maar scoorde vandaag in Midden Beemster 75/85. “Deze merrie sprong met veel reflexen, daarvoor kreeg ze 90 punten. Voor techniek scoorde ze 85 punten, daarnaast springt ze met veel overzicht en een goed lichaamsgebruik.”

Bron KWPN