Landgestüt Redefin verliest twee dressuurhengsten

Het Mecklenburgsche Landgestüt Redefin heeft twee dressuurhengsten verloren. De Oldenburgse-hengst D'Olympic (Donnerhall x Cor de la Bryère) en de pas zesjarige Fehrbellin (Franziskus x Quaterback) zijn niet meer. D'Olympic, één van de laatste rechtstreekse zonen van Donnerhall, bereikte de leeftijd van 26. Fehrbellin kreeg eerder deze maand een ongeluk.

Fehrbellin gleed op 2 september uit en kreeg intensieve veterinaire zorg, maar dat mocht niet baten. De door Lutz Göttert gefokte hengst verhuisde na het afspenen naar Redefin en groeide daar op. In 2015 verdiende hij zijn goedkeuring in Neustadt-Dosse en kwalificeerde zich voor het Bundeschampionat. De hengst tekende voor het vaderschap van een aantal kampioensveulens. Op het Elite Veulenkampioenschap in Mecklenburg-Vorpommern gaf hij de kampioen bij zowel de hengst- als merrieveulens.

Reservekampioen WK

D’Olympic genoot bij Landgestüt Redefin zijn opleiding onder het zadel van Michael Thieme. Hij was als driejarige kampioen van de Hengstleistungsprüfung, nam twee jaar deel aan het Bundeschampionat én werd in 2000 reservekampioen op de Wereldkampioenschappen voor Jonge Dressuurpaarden. Onder Thieme groeide hij door tot en met de Grand Prix, maar er kwam wegens een blessure vroegtijdig een einde aan zijn carrière. De elitehengst tekende onder andere voor het vaderschap van kampioenshengst Dujardin.

