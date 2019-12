Landgestüt Warendorf NRW zegt hengstenpresentatie af door Rhino in de regio

Een uitbraak van Rhinopneunomie (EHV-4) in de regio heeft Landgestüt Warendorf NRW doen besluiten de presentatie van de jonge hengsten, die gepland stond op vrijdag 20 december, af te gelasten. Eind november werden er in Kleve (Rheinland) dertien paarden ingeslapen en onlangs werden er uitbraken in Kreisen Borken en Recklinghausen bekendgemaakt.

“Als voorzorgsmaatregel en na zorgvuldig overleg met onze dierenartsen, hebben we besloten de presentatie van onze jonge hengsten te annuleren. Dat doen we niet alleen om onze eigen paarden gezond te houden, maar ook om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Onze hengsten zijn niet ziek”, laat het Landgestüt weten.

Stalbezoek niet mogelijk

Landgestüt Warendorf NRW hoopt de presentatie in januari toch doorgang te kunnen geven, mocht de situatie wat betreft de virusuitbraak dan onder controle zijn. “Wel zullen we voor die tijd al video’s van onze nieuwkomers publiceren. Helaas is het wegens deze voorzorgsmaatregelen niet mogelijk om onze stallen de komende tijd te bezoeken.”

Jonge hengsten

De hengstencollectie werd dit jaar uitgebreid met een aantal genetisch interessante hengsten. Daartoe behoren onder andere Viva Dance (Vivaldi x First Dance), Sunmaker (Stakkato Gold x Acodetto I), Don’t Touch (Don Diarado x Charisma I) en Fünf Sterne Royal (Fürst Romancier x Sandro Hit).

Bron: Landgestüt Warendorf NRW