Le Formidable niet in aanlegtest KWPN hengstenkeuring

KWPN kampioen Le Formidable (Bordeaux x Ferro) is vandaag niet aanwezig in de aanlegtest voor dressuurhengsten. Op Facebook staat: "Vanwege de COVID-19 regels hebben we hem helaas moeten afmelden voor het verrichtingsonderzoek (Dressuurhengsten geboren in 2016)."

Le Formidable was de kampioen van de hengstenkeuring in 2019. In het verrichtingsexamen wat volgde liep de hengst een prima test en slaagde met 80,5 punten.

Op Facebook staat dat de hengst ‘ready to rumble’ was voor de aanlegtest van vandaag in Ermelo. Volgens het bericht gooien de Covid regels roet in het eten.

Bron Facebook