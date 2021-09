Lenige Ilya (v. Jurre) Algemeen Kampioen op Friezen CK

Het algeheel kampioenschap op de KFPS Centrale Keuring 2021 is gewonnen door de driejarige Ilya fan Jentsje’s Pleats Voorlopig Kroon (Jurre 495 x Michiel 442), gefokt door Jentje de Groot en in eigendom van Stal Chardon.

Het was een spannende ontknoping van de Centrale Keuring 2021. Het was niet de lichtvoetigheid van Mokkeltsje fan de Mersken (Ulbran 502), niet de power van Verona fan ‘Sweltjes State’ Model AA (Epke 474 x Jerke 434), ook niet de fraaie lijnen van Talina van de Marne Model Sport (Tsjalle 454 x Jasper 366), maar de ‘lenigheid en handigheid van de jonge paarden’, gaf Sabien Zwaga namens de jury aan. ‘Modern gebouwde paarden die extra draven en goed stappen, dat is waar we naartoe willen.’ Ilya voldeed het meest aan deze wens.

Hobke reserve algeheel kampioen

‘Maar wat een genot zoveel kwaliteitsvolle paarden’, complimenteerde Sabien Zwaga die het reservekampioenschap toewees aan nog zo’n indrukwekkende driejarige: Hobke v.d. Peester Hoeve Voorlopig Kroon (Markus 491 x Norbert 444), gefokt door Jaap Ekhart en in eigendom van M.B. Huitink. Hobke was misschien nog wel iets ‘meer’ paard, maar in de verfijning won Ilya.

Bron: Phryso