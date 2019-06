Leviranka W onbevreesd naar kampioenstitel

De fokkerijweek van KWPN Limburg wordt vandaag afgesloten met de Centrale Keuring, waar zojuist de eerste kampioen is gekozen. De Levisto Z-dochter Leviranka W won bij de vier- tot en met zevenjarige springpaarden. Vanwege de warmte is de Centrale Keuring verplaatst naar de binnenhal van Manege De Vosberg in Panningen. Vanochtend staat in het teken van de stamboekkeuring, maar de rubrieken voor de oudere merries zijn van de middag naar de ochtend verplaatst.

De Limburgse fokker van het jaar 2017 kon naar voren treden als fokker/geregistreerde van de kampioene van de vier- tot en met zevenjarigen: Leviranka W (Levisto Z uit Caranka-W stb-ext pref van Carthago) van fokker Kees de Wit uit Reuver.

Twee sjerpen

“Leviranka W is een charmante merrie die goed in het rechthoeksmodel staat en een aansprekende voorhand heeft. Ze is iets neerwaarts gebouwd en heeft hard, correct fundament. In de IBOP heeft ze een 8 ontvangen voor haar vermogen en rijdbaarheid”, vertelt inspecteur Arnold Kootstra. “Dat is mooi, want nu kan ik met twee linten naar huis! Ik kwam hier namelijk vanmorgen aan en werd meteen doorverwezen naar het secretariaat. Daar lag nog de sjerp klaar van de verkiezing fokker van het jaar, die was ik destijds vergeten”, lacht fokker Kees de Wit. “De stam van deze merrie ben ik begonnen met haar grootmoeder Laranka, een Voltaire-dochter die ik van Hetty Melgerd gekocht heb. Ik weet nog goed dat Henk Nijhof sr. in die tijd bij ons was, en zei dat ik de merrie echt bij Carthago zou moeten gaan dekken, dat ik hem daar een groot plezier mee zou doen. Dat voelde voor mij wel een beetje als vreemdgaan, want dat was een buitenlands gekeurde hengst, maar ik ben heel blij dat ik zijn advies heb opgevolgd. Laranka heeft uiteindelijk vijf nakomelingen van Carthago gebracht en ze doen het allemaal goed in sport en fokkerij.”

Eerst sport, dan fokkerij

Voor de zesjarige Leviranka W, die geen concurrentie kreeg op de Centrale Keuring, ligt de focus de komende tijd op de sport. “Ze is net begonnen in de sport en springt nu in het L met Danny Franssen. Ik laat de merries meestal tot 1.40m-niveau in de sport lopen en zet ze daarna in voor de fokkerij. Dat is ook met Leviranka het plan, want we fokken al met meerdere merries uit deze stam dus we kunnen nog goed vooruit!”

Bron: KWPN/Horses.nl