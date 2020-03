Lipizzaner fokkerij voorgedragen als cultureel erfgoed bij UNESCO

Acht landen hebben gezamenlijk bij UNESCO een aanvraag gedaan om de fokkerij van Lipizzaner paarden aan te wijzen als immaterieel cultureel erfgoed. UNESCO is onderdeel van de Verenigde Naties en wijst belangrijk cultureel erfgoed aan voor bescherming. Niet alleen monumenten en natuurparken, maar ook immateriële zaken zoals cultuur en tradities.

Nu hebben Oostenrijk, Bosnië- Herzegovina, Kroatië, Hongarije, Italië, Roemenië, Slowakije en Slovenië gezamenlijk de fokkerij van Lippizaner paarden voorgedragen voor de lijst van immaterieel werelderfgoed. UNESCO zal in 2021 een beslissing nemen over de aanvraag.

Lipica

In Kroatië is de fokkerij al erkend als nationaal erfgoed. De stoeterij in Lipica, Hongarije werd in 1580 opgericht en de Lipizzaner fokkerij heeft zich in de loop der eeuwen over de acht landen uitgebreid. “Gedurende zo’n 450 jaar en ondanks allerlei politieke veranderingen hebben de Lipizzaner paarden mensen en gemeenschappen in de regio altijd verbonden. Het is een gedeeld cultureel erfgoed” aldus het Kroatische ministerie van Cultuur in een persbericht.

Bron: Croatia Week / Horses.nl