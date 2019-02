LIVE: Kampioenskandidaat meldt zich

Op de eerste bezichtiging was hij al één van de opvallendste hengsten en in Den Bosch stelde cat.nr 317 (Bordeaux x Ferro) niet teleur. Deze zwarte hengst van fokster Saskia Poel en haar vriend Karel Gerrits werd in Ermelo al genoemd als favoriet voor de dressuurtitel en kreeg al na een paar passen draf het publiek op de hand. Bovendien zou deze hengst als kampioen de cirkel voor Arie Hamoen (die Marian Dorresteijn vervangt) mooi rond maken: grootvader United was de eerste kampioen van Arie, Bordeaux maakte hij ook kampioen en nu is er de kans voor deze. Volg de keuring live via ClipMyHorse.tv.

Over het optreden van de halfbroer van Four Legends KS is nog wel iets te zeggen: het aantal passen galop dat deze koning van de draf toonde was zeer minimaal. Bordeaux kreeg in deze groep overigens al zijn vijf zonen doorverwezen naar de derde bezichtiging.

Overtuigende jaargang Bordeaux

De voormalig kampioen van de hengstenkeuring toont daarmee een overtuigende jaargang. Door mogen onder andere een Bordeaux uit de WK-merrie Haute Couture, eentje uit een Vivaldi-moeder, een Bordeaux uit de Landsvrouwe-stam en een Bordeaux uit een Duitse Sir Donnerhall x Rubinstein I-merrie.

Apache x Stedinger er uit op maat, formaat en lengte

De zeer fijn bewegende cat.nr 304 (Apache x Stedinger) krijgt geen kans. Rutten meldde dat hij bleef staan op de ontwikkeling, de maat en het formaat en de hengstenkeuringscommissie vond dat hij langer gelijnd moest zijn.

Twee Sir Donnerhalls door uit groep 3

Het is dat in de vierde groep onder andere cat.nr 317 (Bordeaux x Ferro), één van de opvallendste hengsten van de eerste bezichtiging, verschijnt, want de hengsten in de eerste drie groepen krijgen de slaap nog niet echt uit de ogen van de bezoekers in Den Bosch. In de derde groep kregen twee hengsten een doorverwijzing naar de derde bezichtiging, beide zonen van Sir Donnerhall I.

Het gaat om de twee vossen cat.nr 539 (Sir Donnerhall x Hemmingway x Zuidhorn x Eros) en cat.nr 541 (Sir Donnerhall I x Krack C x Jazz). Een derde Sir Donnerhall (cat.nr 540 mv. Tuschinski) liet zich overtuigender zien dan die laatste, maar mocht niet door omdat de bloedopbouw bij de tweede en derde moeder (Elcaro x Pion) volgens de commissie moderner moest. Daarover werd bij cat.nr 539, die met Hemmingway, Zuidhorn en Eros ook niet bepaald een moderne bloedopbouw heeft, niet gerept. Wat betreft bloedopbouwvoegt cat.nr 541 met Krack C, Jazz en Sultan weinig nieuws toe.

Weinig overtuigende tweede ring

In de tweede ring, met nog meer buitenlands bloed, was het groepje hengsten weinig overtuigend. Twee hengsten kregen een doorverwijzing voor de volgende ronde: de in de PS Online-veiling voor 42.500 euro door Stoeterij Turfhorst aangeschafte cat.nr 403 (For Romance I x Don Schufro) en de elegante KSS-hengst cat.nr 531 (Morricone x Florencio I). Volg de keuring live via ClipMyHorse.tv.

De lijn die door de hengstenkeuringscommissie in de eerste ring werd ingezet, wordt ook volgehouden in de tweede ring. Zo kreeg de fraai in het dressuurpaardenmodel staande cat.nr 537 (v. Rosengold), die overigens in België al wel is aangewezen voor de zadeltest, geen uitnodiging voor de derde bezichtiging omdat hij onvoldoende overtuigde in beweging. Ook cat.nr 577 (Morricone x Sir Donnerhall I) bleef staan.

Cat.nr 403 (For Romance x Don Schufro) – Foto: Melanie Brevink-Van Dijk

Geen cadeau’tjes in de eerste ring

In de eerste ring, die voor hengsten van buitenlandse vaders, werden in het verleden nog al eens wat cadeau’tjes uitgedeeld door de hengstenkeuringscommissie dressuur in het kader van de bloedspreiding. Dit jaar waren die cadeau’s er minder. Drie reeds in Duitsland goedgekeurde hengsten kregen een uitnodiging voor de derde bezichtiging: in Oldenburg goedgekeurde zonen van Fürstenball en Millennium en in Mecklenburg goedgekeurde Totilas. De fraai gemodelleerde Fürstenball van het Dream Boy-trio (Brinkman, Coomans en Maree) en de Millennium van Eugène Reesink (teruggekocht voor 50.000 euro in Oldenburg) werden in November in Vechta goedgekeurd. De goed galopperende Totilas is ook al in een veiling geweest: de PS Online veiling. Daar werd hij voor 65.000 euro ‘gekocht’ door Joop van Uytert. Hij staat nu op naam van Van Uytert en Schockemöhle.

Een andere hengst van de Mecklenburger keuring bleef afwezig: de reservekampioen van de keuring in Redefin, cat.nr 414 (Fürstenball x Sir Donnerhall) van Joop van Uytert en familie Van Vliet verscheen niet in de ring.

