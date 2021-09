Liwalinde topscoorder met 85/90 op SK Bears

Op de stamboekkeuring bij de VDL Stud in Bears werden gisteren twaalf spring- en tien dressuurpaarden beoordeeld. Liwalinde (v. Cohinoor VDL) bleek met 85/90 een mooie uitschieter. "Deze merrie sprong fantastisch", aldus Bart Henstra, die samen met Marcel Beukers keurde. De vierjarige Mona Lisa Frank VDL (v. Apache) kreeg de hoogste punten bij de dressuurmerries.

Van de twaalf springpaarden werden er tien ster, waarvan er twee al reeds het sportpredicaat op zak hadden en daarmee vrijgesteld waren voor het vrij springen. De tienjarige, internationaal 1.45m-geklasseerde Latina van ’t Merelsnest (Nabab de Rêve uit Indi Blue-W van ’t Merelsnest van Mr.Blue, fokker Stoeterij Van ’t Merelsnest) van VDL Stud was daar één van.

Glasgow van ’t Merelsnest

Deze uit een 1.45m-geklasseerde halfzus van de Grand Prix-hengst Glasgow van ’t Merelsnest gefokte BWP-merrie verdiende het sterpredicaat met 75 punten voor exterieur. “Het is mooi dat dit soort merries worden aangeboden bij het KWPN. Ze komt uit een fantastische stam en heeft zelf heel goed gepresteerd. Latina staat goed in het rechthoeksmodel, heeft bloedopdruk, is goed ontwikkeld en correct gebouwd. Ze heeft goede verhoudingen in haar model, hard fundament en heeft een veulen aan de voet”, vertelt Bart Henstra, die samen met Marcel Beukers keurde.

ZZ geklasseerd

Ook de zevenjarige Jargane (Zirocco Blue VDL uit Argane elite IBOP-spr PROK van Emilion) van fokkers H. en A. Sybrandi-Merkus uit Deinum werd direct ster. Deze ZZ-geklasseerde merrie kreeg 70 punten voor exterieur. “Dit is een grootramige, langgelijnde merrie die correct gebouwd is. Ze is iets strak in de bovenlijn en presteert al op goed niveau voor haar leeftijd.”

Liwalinde 90 voor refelxen, vermogen en techniek

Met 85/90 bleek de vijfjarige Liwalinde (Cohinoor VDL uit Zwalinde elite EPTM-spr sport-spr prest PROK van Corland) van fokker T. Alma uit Zwaagwesteinde een absolute hoogvlieger. Ze kreeg voor zowel reflexen, vermogen als techniek 90 punten. “Deze merrie sprong echt fantastisch. Het is een goed gemodelleerde merrie die goed in het rechthoeksmodel staat en veel uitstraling heeft. Ze heeft een ruime galop en was verrassend vlug bij het springen. Ze springt telkens heel goed naar boven, met veel afdruk en een geweldige techniek. Op de sprong kan ze goed naar voren doorschakelen, ze is heel atletisch en liet zien over veel vermogen en grote mate van voorzichtigheid te beschikken. Daarbij springt ze met veel lichaamsgebruik.”

Nirona T springt met veel afdruk

De driejarige Nirona T (Douglas uit Nikita elite sport-dres PROK van Indoctro, fokker G. Talsma uit Ginnum) van A.S. Klimstra-Talsma uit Oosternijkerk verdiende het sterpredicaat met 70/85. “Dit is een sterk gebouwde merrie die goed in het rechthoeksmodel staat en een wat zware halsaanzet heeft. Ze straalt veel kracht uit in haar lichaam en dat zagen we ook terug bij het springen. Ze springt met veel afdruk, heeft goede reflexen en laat zien over veel vermogen te beschikken.”

Twee merries met 70/80

Twee springmerries werden ster met 70/80: Nina Ricci (Untouchable uit Nibero ster pref prest van Libero H, fokker G. Kouwen uit Dalfsen) van G.R. Turksema uit Roden, die uit dezelfde moeder komt als de KWPN-goedgekeurde hengst Great Blue (v. Plot-Blue), en Nhariena MDB (Inaico VDL uit Shariena keur pref prest van Ahorn) van fokker M. de Boer uit Koudum. “Nina Ricci is een bloedgemaakte merrie die heel goed taxeerde op de sprong. Ze is voldoende ontwikkeld, iets gezonken in het middenstuk en heeft hard fundament. Ze maakt de sprong achter telkens heel goed af en lijkt heel voorzichtig. De eveneens driejarige Nhariena MDB is een wat arm bespierde, goed in het rechthoeksmodel staande merrie die met veel vermogen springt. Ze zou daarbij wat meer mogen bukken, maar springt wel voldoende terug en maakt de sprong achter goed af. Ook deze merrie lijkt heel voorzichtig, en ze springt met lossigheid in het lichaam.”

Dressuurpaarden

Van de tien dressuurpaarden verdienden zes het sterpredicaat. De vierjarige Mona Lisa Frank VDL (Apache uit Ina Frank VDL elite IBOP-dres PROK van Zonik) van fokker VDL Stud en mede-geregistreerde Jackie Ahl-Eckhaus uit San Luis Obispo werd ster met 70/80. “Dit is een jeugdige, groene merrie die met veel beentechniek beweegt. Ze draaft bergopwaarts met een goede houding, stapt correct en was vandaag nog wat gespannen in de galop. Wel liet ze daarin goede houding en balans zien”, aldus Bart Henstra.

