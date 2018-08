8 dressuurhengsten opgegeven voor instroom via Pavo Cup

Daarnaast zijn ook de Don Juan de Hus-zonen Emotion de Saint Val (mv. Fidertanz, 4-jarig) en Diamond de Saint Val (mv. Florencio, 4-jarig) opgegeven voor de hengstenselectie via de Pavo Cup. Zij zijn allebei van M. Vicent Guilloteau uit Guichen (Frankrijk). Verder Jheronimus (Dream Boy x Jazz) van W.P.S. van Weert uit Beesd en Capri’s Jim Beam (Capri Sonne jr x Hexagons Louisville), die in het najaar van 2017 al eens naar huis werd gestuurd uit het verrichtingsonderzoek.

Toppunten in voorselectie

Een aantal van deze hengsten liep al naar toppunten in de voorselecties. In Houten kreeg NRPS-verrichtingstopper Jason (Johnson x Negro) 86 punten met Franka Loos, Jameson RS2 (Blue Hors Zack x Negro) kreeg er 85 met Marieke van der Putten in Ermelo, Deparon U.S. (Deveraux x Londonderry) liep naar 80 punten in België, datzelfde aantal was er voor Capri’s Jim Bean met Thamar Zweistra in Vrouwenpolder en Jheronimus liep onder Gerrel Vink naar 80 punten in Kronenburg.

Startlijst halve finale Pavo Cup 4-jarigen

Startlijst halve finale Pavo Cup 5-jarigen

