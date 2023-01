Macho en Edmundo meeste tuigpaard- en Gelderse veulens in 2022

My Blue Hors Santiano en New Pleasure VDL gaan aan kop als vaderdieren bij de spring- en dressuurveulens die vorig jaar zijn geboren. Macho (v. Indiana) en Edmundo (v. Upperville) blijken het populairst bij de tuigpaard- en Gelderse veulens die vorig jaar zijn geboren. In 2022 zijn er meer dan 11.400 veulens geboren, waarvan bijna 540 tuigpaardveulens en 205 Gelderse veulens.

De top 5 vaderdieren van de tuigpaardveulens die afgelopen jaar zijn geboren ziet er als volgt uit:

Macho met 77 veulens

Icellie met 74 veulens

Lanto HBC met 43 veulens

Cizandro met 32 veulens

Lexington met 30 veulens

Macho

Van de bijna 540 tuigpaardveulens voert Macho (Indiana uit Emone ster van Unieko, fokker J. Arends uit Garmerwolde) met 77 KWPN-geregistreerde tuigpaardveulens in 2022 de ranking aan. Macho werd in het najaar van 2020 met een recordscore ingeschreven bij het KWPN.

Icellie, Lanto HBC, Cizandro en Lexington

Met slechts drie KWPN-geregistreerde tuigpaardveulens in 2022 minder dan Macho, eindigt de hoofdleverancier van 2019, Icellie (Bocelli uit Petrose ster pref van Jonker, fokker J.R. Bosch uit Hellendoorn). Op plek drie zien we hoofdleverancier van 2020, Lanto HBC (Delviro uit Urby ster van Patijn, fokker Douwe van der Boon uit Noardburgum) met 43 nakomelingen. De preferente Cizandro (Waldemar uit Uizandra ster pref van Manno, fokkers Gebr. den Otter uit Bruchem) mag uiteraard ook niet ontbreken in deze lijst. Met 32 veulens staat hij dit jaar op een vierde plaats. Op plek vijf zien we de recent aan Kees Koops verkochte Lexington (Fantijn uit Higurante elite van Colonist, fokker T. Mekelenkamp uit Pannerden) met 30 KWPN-geregistreerde tuigpaardveulens.

Gelderse veulens

De top 5 van de Gelderse veulens die vorig jaar zijn geboren ziet er als volgt uit:

Edmundo met 25 veulens Alexandro P met 18 veulens Henkie met 18 veulens Imposant EM met 13 veulens Markant BK met 12 veulens

Aan kop gaat dit jaar de palominohengst Edmundo (Upperville uit Satricia ster van Modern, fokker H.J. Schieven Jr. uit Toldijk) met een aantal van 25 Gelderse veulens in 2022. De keur, preferente Alexandro P (Koss uit Itilde keur pref van Satelliet, fokkers H.J. en F.J. Peters uit Stokkum) komt daarna op plek twee met 18 veulens. Eveneens 18 geregistreerde veulens heeft zijn zoon en drievoudig WK-ganger Henkie (uit Beaujamanda ster van Upperville, fokker G. Hekkert uit Wijhe). Henkie komt inmiddels succesvol uit in de Lichte Tour onder het zadel van Adelinde Cornelissen. Op plek vier zien we de Lichte Tour hengst Imposant EM (Danser uit Roosmarie ster pref PROK van Elegant, fokker N. van Houten – van der Veen uit Opende) met 13 nakomelingen in 2022. Imposant EM wist afgelopen november zijn startbewijs voor de Zware Tour binnen te slepen. De in het najaar van 2020 met negens voor zijn galop en instelling goedgekeurde Markant BK (Wilson uit Wiezelma ster pref van Sirius, fokker L.W.M. van Kollenburg uit Best) sluit de top vijf af met 12 Gelderse veulens.

Bron KWPN