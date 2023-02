Magnifiek winnaar van de 25e Oregon Trofee

Opnieuw was de strijd om de Oregon Trofee één van de smaakmakers van de zaterdag van de KWPN Stallion Show. Dit was gelijk het laatste tuigpaardonderdeel van de Stallion Show, waarbij het publiek zoals altijd weer enorm genoot en van zich liet horen. Vijf hengsten en hun ervaren rijders streden mee om deze titel, waarbij zij elkaar het vuur aan de schenen legden. De winst ging naar Magnifiek (v. Idol) in handen van Lambertus Huckriede..