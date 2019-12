Marian Dorresteijn: ‘Over de geselecteerde hengsten zijn we heel tevreden’

Op de derde dag van de eerste bezichtiging voor de dressuurhengsten zijn er 16 hengsten uitgenodigd voor de volgende selectieronde. Daarmee komt het voorlopige aantal op 57. Vanwege Sinterklaasavond stonden er vandaag wat minder hengsten ingepland dan op andere dagen. Van de 42 gepresenteerde hengsten kregen er 16 akkoord voor de tweede bezichtiging. Wel bleek het ondereind wat groter dan tijdens eerdere dagen.

“We zijn heel tevreden over de hengsten die we hebben kunnen selecteren vandaag, zij passen goed binnen de collectie hengsten die we terug gaan zien in de tweede bezichtiging. Er zaten echt goed bewegende hengsten bij, die ook nog eens qua moederlijnen interessant zijn of juist in het kader van bloedspreiding”, vertelt vervangend voorzitter Marian Dorresteijn.

“Daar stonden vandaag wel hengsten tegenover die zowel qua exterieur als bewegingsvorm onvoldoende wisten te overtuigen in de eerste bezichtiging. Soms door gebrek aan kwaliteit in het fundament, soms omdat ze te weinig lengte in het lichaam hadden wat ook weer terug te zien was in beweging. Dat ondereind was wellicht wat groter dan tijdens de eerdere twee dagen maar over de geselecteerde hengsten zijn we heel tevreden.”

Drie maal Ferdinand

Van Ferdinand (v.Vivaldi) konden drie zonen worden geselecteerd. “Deze zonen konden overtuigen met hun souplesse en bergopwaartse bewegingsvorm, waarbij vooral de fijne draftechniek opviel. Het was een gevarieerde dag vandaag, zowel qua bloedlijnen als type van de hengsten.”

Bron: KWPN