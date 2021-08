Maximus Jung HP du Winckel krijgt OLD achter zijn naam

Als vierjarige won Maximus Jung HP du Winckel (Morricone x Florencio) vorig jaar het kampioenschap voor jonge dressuurpaarden in Frankrijk. Niet lang daarna kreeg de Oldenburger daar ook zijn dekbrevet. Nu wordt de jonge hengst geëerd door het Oldenburger Verband met het achtervoegsel OLD.

De zwarte hengst Maximus Jung HP du Winckel liep op het Franse kampioenschap onder Jessica Michel Botton naar 92,40% en won het goud. De hengst komt uit dezelfde moederlijn als de Hannoveraanse premiehengst Bon Courage (Bon Coeur x Vivaldi). Hij werd eerst bij Belgische sBs-stamboek goedgekeurd en eind vorig jaar ook bij het Selle Français.

Inmiddels heeft Gonzalo Rodriguez Diaz de teugels overgenomen van Jessica Michel Botton. Hij stuurde Maximus dit seizoen de hengst al naar een eerste en twee tweede plaatsen in rubrieken voor vijfjarige dressuurpaarden.

In juni kreeg Muschkamp Quelle Classe (Quaterbold du Payrol x Herzruf) ook het achtervoegsel OLD. De merrie won achter Maximus Jung HP du Winckel het zilver op het Franse kampioenschap. Het paard heeft nu de naam Muschamp’s Queen OLD gekregen.

Bron Dressprod