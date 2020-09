Maykel Vinia MB springt 90 punten bij elkaar

Op de stamboekkeuring bij de VDL Stud in Bears sprong de Baloubet du Rouet-dochter Maykel Vinia MB gisteren naar 90 punten. De merrie van Van de Lageweg werd tevens voorlopig keur verklaard. Naast vijftien springpaarden kwamen er ook tien dressuurmerries naar Bears.

Van de vijf driejarige springmerries sprong Maykel Vinia MB (Baloubet du Rouet uit Elvina MB elite EPTM-spr d-oc van Indoctro, fokker M. van den Broek uit Velp) van de VDL Stud er letterlijk en figuurlijk bovenuit. Voor zowel reflexen, techniek als vermogen kreeg ze van juryleden Bart Henstra en Marcel Beukers 90 punten. “Dit is een bloedgemaakte merrie met een mooie voorhand en iets gezonken middenstuk. Ze galoppeert actief, springt met zeer vlugge reflexen en heeft veel bascule op de sprong. Daarbij maakt deze zeer atletische merrie de sprong achter telkens zeer goed af”, looft Henstra de merrie. Voor het exterieur kreeg Maykel Vinia MB 75 punten en aansluitend werd ze ook voorlopig keur verklaard.

‘Springt met veel afdruk’

Twee driejarige springmerries behaalden 80 punten voor het springen. Missminka (Impressive VDL uit Pheminka ster pref prest PROK van Indoctro) van fokker Sjouke de Groot uit Hinnaard scoorde 75 punten voor exterieur en werd ook voorlopig keur. “Dit is een aansprekende, correct gemodelleerde merrie met mooie voorhand. Ze galoppeert en springt met veel afdruk. Op de sprong toont ze een goed ruggebruik en ze maakt de sprong achter goed af. Voor nog hogere punten mocht ze in alles iets atletischer zijn.”

‘Atletisch vermogen’

Met 70/80 behaalde Magic Lady DN (Carrera VDL uit Fair Lady keur EPTM-spr van Indoctro, fokker Derk Noordhuis uit Wijster) van J.G. Raap uit Wâlterswâld het sterpredicaat. “Een hele jeugdige, iets arm bespierde merrie die telkens vlug en met veel afdruk van de grond springt. Ze heeft een opvallend goede sprongafloop en toont atletisch vermogen.”

Ster predicaten voor oudere merries

Bij de oudere merries sprongen Jeune de Pomme (Carrera VDL uit Pomme de Holland sport-spr pref van Jus de Pomme, f/g G.K. van de Werff de Jong uit St.Annaparochie) en Jardorette J (Harley VDL uit Kardorette ster sport-spr sport-dres pref prest van Casanova, f/g J. de Jong uit Oudehorne) met 80 punten naar het sterpredicaat. “De Carrera VDL-dochter heeft een fijne galop, waarin ze gemakkelijk changeert. Op de sprong taxeert ze goed, springt ze goed naar boven en toont ze veel inzet. De Harley-merrie is correct gebouwd en bij het springen toont ze veel inzet, is ze gretig en lijkt ze heel voorzichtig. Daarbij behoudt ze wel goed het overzicht.” Beide merries zijn ook voorlopig keur verklaard.

Correct gemodelleerde merrie

Met het sportpredicaat op zak kon ook de Azteca VDL-dochter Gina (uit Wina elite EPTM-spr PROK van Corland, fokker E.H. Oostvogel uit Hengelo) van P.I.V. de Jong uit Buitenpost het sterpredicaat in ontvangst nemen. Aansluitend werd deze correct gemodelleerde merrie met goede verhoudingen en prestaties op ZZ-niveau ook elite verklaard.

Hennesy-dochter ster

Naast vijftien springpaarden kwamen er tien dressuurmerries naar Bears. Met 75/80 verdiende Medina Fan Weerdenbras (Hennessy uit Ammadena ster PROK van Don Primero) van fokker H. Gulmans uit Burum het sterpredicaat. Ook zij werd voorlopig keur verklaard. “Dit is een goed in het rechthoeksmodel staande merrie met een aansprekende voorhand en hard fundament. Ze stapt actief en zuiver, ze draaft met een goed achterbeengebruik en schakelt gemakkelijk in beweging. De galop is ruim en met goede balans.”

‘Goede souplesse’

Met 70/80 werd Majesteit SNW (Dark Pleasure uit Havidella elite EPTM-dres PROK van Vivaldi) van fokker A. Breman-van Dalfzen uit Mastenbroek ster en voorlopig keur. “De Dark Pleasure is een bloedmerrie die wat langer gelijnd zou mogen zijn. Ze heeft hard fundament en beweegt lichtvoetig. Ze valt op met haar goede souplesse en beentechniek, waarbij ze nog wat meer met de schoft omhoog zou mogen lopen.”

Bron KWPN