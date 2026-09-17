Mecklenburger Landeselitestutenschau: Volle zus Montevideo kampioen bij dressuurmerries

Op de Mecklenburger Landeselitestutenschau in Mühlengeez zijn dochters van Cellestial en Millennium als kampioen gehuldigd. In de dressuurrichting viel de titel ten deel aan de volle zus van het internationale Grand Prix-paard Montevideo van Carina Scholz.

Savannah Pieters Door

Vier dressuurmerries kregen een uitnodiging voor de Brilliantring. Daar werd Maila SE (Millennium x Sancisco) als kampioen gekroond, de reservetitel ging naar Venezia V (Va’Pensiero x Bonifatius). Maila SE is door Sandra Engelmann uit het Duitse Weitenhagen en staat geregistreerd bij haar buurman Stefan Buchholz.

De moeder van Maila SE is de Sancisco-dochter Sissi, een volle zus van de in Mecklenburg geprimeerde hengst Skydiver, die op nationaal Intermédiaire II-niveau is uitgebracht. Sissi zelf gaf in combinatie met Millennium al Montevideo, die voorheen door Simone Pearce tot en met internationaal Lichte Tour-niveau werd uitgebracht en vervolgens met Carina Scholz doorgroeide tot de internationale Grand Prix. Van Sissi werd eerder dit jaar een palominokleurige zoon van Qandide goedgekeurd.

Springmerries

Cellestis B (Cellestial x Cositino) werd kampioen bij de springmerries. Zij werd in de Brilliantring vergezeld door Cariba (Crawley x Signum), die als tweede mocht opstellen.

Alle resultaten.

Bron: Horses.nl