Merries in de sport: Classic Touch

Het is 28 jaar geleden dat één van de bekendste merries in de springsport, Classic Touch, met Ludger Beerbaum op de Olympische Spelen van Barcelona 1992 de individuele gouden medaille behaalde. De klassiek Holsteins-gefokte merrie sprong met onder andere Ludger Beerbaum en Piet Raijmakers op hoogste niveau voor ze werd ingezet voor de fokkerij en ook daar liet ze haar kwaliteiten opnieuw zien.

Classic Touch werd geboren in 1984 bij de Heer Ritters in Duisland. De bruine merrie komt uit Caletto II gekruist met de Landgraf-merrie Sevada (mv. Roman). Sevada zelf sprong op 1.45m niveau en bracht naast Classic Touch ook de goedgekeurde hengst Quality Touch (v. Quick star). Classic Touch heeft in totaal vijf nakomelingen geproduceerd.

Cantante Touch

Voor het begin van haar sportcarrière bracht Classic Touch als vierjarige de Capitol I-merrie Cantate Touch. Dit paard had de succesvolle genen van beide kanten en sprong onder Ben Schröder op hoogste niveau met onder andere een overwinning in de Grote Prijs van Modena, Italië. Opnieuw liet de merrielijn zijn kracht blijken. Cantate Touch heeft namelijk twee 1.60m paarden gebracht, waaronder de populaire goedgekeurde hengst Untouched (v. Untouchable), die onder Ben Maher en Nick Skelton op Grand Prix Niveau presteerde.

Touch of Class

Naast de Grand Prix paarden bracht Cantate Touch eveneens de Lux Z-merrie Touch of Class. Deze merrie staat onder andere te boek als moeder van Willem Greve’s toppaard Zypria S N.O.P (v. Canturo), het Grand Prix paard Deauville S (Diamant de Semilly) en United Touch s (v. Untouched). Met Untouched als vader komt het bloed van Classic Touch twee keer voor in de pedigree van de goedgekeurde hengst, die een tweede plaats bemachtigde op het Bundeschampionat en momenteel wordt uitgebracht op 1.40m niveau door Willem Greve.

Succesvol in de sport en fokkerij

Na een gouden medaille en meerdere overwinningen op het hoogste niveau bracht Classic Touch na haar sportcarrière de AES- hengst Jewel’s Carat(v. Quasimodo van de molendreef) die onder Marcus Ehning op het 1.60m niveau sprong. Daarnaast bracht Classic Touch nog drie andere nakomelingen waarvan E-Jewel’s Exclusive Touch (v. Querlybet Hero) ook op Grand Prix niveau sprong. Fokkerij-geïnteresseerde zullen zich soms afvragen of de appel ver van de boom valt… in het geval van Classic Touch niet.

Bron: Horsesnl