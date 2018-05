Hoogste punten voor Spielberg-dochter op thuiskeuring

De vijf merries die tot ster konden worden bevorderd waren allen in het bezit van het sportpredicaat. Floor Dröge: “Het is mooi om te zien dat deze merries die eerst in de sport hebben gepresteerd we nu terug gaan zien in de fokkerij.”

Elegante Fabulous

De hoogste punten van de dag ging naar de achtjarige Spielberg-dochter Fabulous die gefokt werd door H. Bakker uit Hooghalen. De oma van deze merrie is Ulissa die in de Lichte Tour werd uitgebracht door Adelinde Cornelissen en Benjamin Bakker. “Een hele elegante, langelijnde merrie. Zij draafde met veel takt en kracht over het straatje. Voor haar exterieur en stap ontving ze 80 punten en voor haar draf 85 punten”, aldus Floor Dröge. De merrie is ZZ-Licht geklasseerd en dragend van Desperado.

Twee stermerries voor Yvonne Snieder

Op de thuiskeuring werd nog een ZZ-licht merrie aangeboden die naast het sportpredicaat dressuur ook in het bezit is van het sportpredicaat springen daar zij ZZ- springen geklasseerd is. Tevens heeft de merrie in de eventingsport gelopen. Deze Cadorijke (v. Lord of Loxley) beschikt over een correct fundament en functioneel exterieur. Voor exterieur ontving zij 70 punten en voor haar stap en draf 75 punten.

De twaalfjarige Lichte Tour-merrie Bikita (v. Obelisk) is een mooi langelijnde merrie. Zij ontving 70 voor exterieur, 80 voor stap en 70 voor draf. De moeder van Bikita gaf nog twee Lichte Tour paarden Adriaan (v. Obelisk) en Fore Ever (v. Zizi Top) en het Grand Prix-paard Silver ‘n’ Brass (v. Ferro) van Arjen Teeuwissen. Deze merrie wordt net als Cadorijke uitgebracht in de sport door de subtopamazone Yvonne Snieder.

Twee Z2-stermerries

De Voice-dochter Frühling Vrouwe gefokt door Trea Mulder-Dolsma uit Dwingeloo is Z2-geklasseerd. “Een degelijke merrie die beschikt over veel massa en sterke verbindingen. Voor exterieur ontving zij 70 punten, voor haar stap 75 en voor de draf 80 punten.” Aan de voet heeft zij een veulen van Expression en voor volgend jaar verwacht zij een veulen van Dolsma’s eigen hengst Jupiler S.

De tweede Z2-dressuurmerrie is een nazaat van Blickpunkt, de merrie Gaunrebe gefokt door A. Dikkema-Sants, Noordlaren. Zowel Gaunrebe als Baunrebi worden mevrouw Dikkema’s kleindochter Anouska Eitens uitgebracht in de sport. “Deze merrie had wat langgelijnder mogen zijn en beschikt over een functioneel exterieur. Zij ontving 70 punten voor exterieur en stap en voor haar draf 75 punten.”

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/KWPN