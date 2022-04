Drie sportpaarden ster op Drentse thuiskeuringen

Inspecteur Marcel Beukers was vandaag op pad in Drenthe en kon daar via het laagdrempelige thuiskeuringsysteem drie sportmerries direct ster verklaren. In totaal kreeg Beukers zes paarden te beoordelen. Twee merries met sportpredicaat, Daederma (v. Citango) en Hinde (v. Jazz), en de Lichte Tour-geklasseerde ruin Jugendstil M (v. Dorado) kregen direct het sterpredicaat toegewezen.

Allereerst de Citango-dochter Daederma (uit Onoderma stb van Havel, fokker F.A.G. Posthuma uit Nieuw-Amsterdam) van Y. van Steenwijk uit Emmen. Deze Z2-geklasseerde merrie zou iets langer gelijnd mogen zijn maar is correct gemodelleerd, heeft correct fundament en verdiende het sterpredicaat met 70 punten.

Jazz-dochter Hinde

De charmante Jazz-dochter Hinde (uit Violita elite pref prest D-OC van Rousseau, fokker G.J. Rijper uit Kapellen) van J. Paas uit Emmen is eveneens Z2-geklasseerd en verdiende het sterpredicaat met 75 punten voor het exterieur. “Dit is een mooie merrie met veel front, een goede schoft-/schouderpartij en een goed model”, vertelt Marcel Beukers.

Sterk gebouwde ruin

Ook de Lichte Tour-geklasseerde ruin Jugendstil M (Dorado uit Bellissima elite EPTM-dres sport-dres PROK van Uptown, fokkers B.H. en P. de Graaf-Drijvers uit Beerta) van J. de Lange uit Annen verdiende het sterpredicaat met 70 punten voor exterieur. “Dit is een sterk gebouwde ruin met goede sportprestaties. Hij heeft een aansprekend front met een mooi hoofd en staat ruim voldoende in het rechthoeksmodel.” Dit was voor moeder Bellissima de derde nakomeling met minimaal het sterpredicaat en daarmee is zij direct preferent geworden.

Bron: KWPN