EPTM-test: twintig merries geslaagd, hoogste score voor Secret-dochter

Vrijdag deden 20 merries examen van hun EPTM-test. Deze waren onderverdeeld in elf springpaarden, zeven dressuurpaarden en twee Gelderse paarden. De hoogste punten werden toegekend aan Secret-dochter Navannah (mv. Flemmingh).

Navannah (Secret uit Debertha ster van Flemmingh) is gefokt door D. Elzinga uit Drachten en is geregistreerd bij P.A. van Wijk uit Dussen. “Dit was een ruige merrie met heel veel voorkomen en front. Ze heeft een spectacualire draf met veel techniek en schakelvermogen. Ze heeft ook veel ruimte in de galop en loopt altijd bergopwaarts. Ook in de draf maakte ze veel houding. De stap was ruim en actief, dat willen we graag zien in de fokkerij. Ze kreeg negens voor de draf, galop, houding en balans en de aanleg als dressuurpaard,” vertelt Marcel Beukers. Het examen werd beloond met 88 punten en na afloop werd de merrie ster en keur verklaard.

Nicci Corieta Texel

Een goede tweede met 83.5 punten is de opvallende merrie Nicci Corieta Texel (Glock’s Toto Jr. uit Dolce Corieta Texel elite sport-dres PROK van Voice, fokker W.T. van der Linde uit de Cocksdorp) van P. Huisman uit Rouveen. “Deze merrie viel op door haar lichtvoetige manier van bewegen. Op de stamboekkeuring kreeg ze 80 punten voor beweging. Ze liet zich heel goed rijden en beweegt met veel souplesse, daarbij heeft ze veel techniek in de draf. In de galop kan ze makkelijk schakelen en ook daarbij liet ze veel techniek zien. Het was een hele fijne groep merries met bij de dressuur twee uitschieters.”

Drie keer 78,5 punten

Drie merries behaalden exact 78,5 punten. “Nikianca (Comme il faut uit Kianca ster EPTM-spr D-OC van Numero Uno, fokker F.B. Kuiper uit Denekamp) van J. van Meever uit Meerkerk was goed te rijden en is de hele test heel constant geweest. Ze heeft goede reflexen en maakt achter de sprong heel goed af. Daarbij toonde ze veel vermogen waar ze een 8,5 voor kreeg.” De tweede merrie die is geslaagd met 78,5 punten is de Zambesi-dochter Niletto (uit Ziletto elite pref EPTM-spr PROK van Voltaire, fokker B.J. Huirne uit Beltrum). Dit is een heel lichtvoetig en atletisch paard. Ze was voorzichtig en sprong met een goede techniek. De galop heeft veel ruimte.” De merrie is geregistreerd bij J. van Meever uit Meerkerk.

Veel lichaamsgebruik

Narina J.W.B. (Brantzau VDL uit Sarina elite prest sport-spr D-OC, f/g Fam. van Rooijen uit Overschild) slaagde eveneens met 78,5 punten. “Dit paard is heel goed naar ons toegekomen. In het begin was ze onrustig op stal maar dit is de goede kant opgedraaid. Ze is rustig geworden en toonde veel lichaamsgebruik tijdens het springen. Het is een fijn langgelijnd paard die achter de sprong heel mooi afmaakt. We hadden een groep springpaarden die heel gelijk waren en 77/78 punten scoorden.”

Gelderse merries

Twee Gelderse merries deden examen waarbij Merci-Jamanda (Almoretto uit Beaujamanda ster van Upperville, f/g H.G. Hekkert uit Wijhe) een echte uitschieter was. “Dit was echt een lekker paard die makkelijk kan lopen. Ze heeft een goede galop en springt met veel reflexen. Ze maakte de sprong achter steeds heel goed af.”

Springmerries

Tevens vond de derde beoordeling plaats voor vier springmerries. Zij doen aanstaande donderdag examen voor hun EPTM-test.

Uitslag

Bron: KWPN