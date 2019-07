Fürst Belissaro levert Duitse merriekampioene

Flora, een merrie uit de tweede jaargang van Fürst Belissaro (Fürstenball x Bellisimo M) is in Lienen gehuldigd als Duits merriekampioene. De Hannoveraanse merrie uit een Don Crusador-moeder kwam op een totaalcijfer van 9,5. Ook de plaatsen 2 en 3 gingen naar Hannoveraanse merries: Bella Flora M (v. Bon Coeur) werd tweede, Diva (v. Diamond Hit) derde). Verder drie keer Millennium in de top-10.

Een 9 gemiddeld was er voor Bella Flora M (Bon Coeur x Floriscount) en een 8,5 gemiddeld voor Diva (Diamond Hit x Fürst Heinrich). De top-10 werd verder gevuld Amore Millefiori (Millennium x Quaterback), Lolita (Vivaldi x Donnerhall), Marie (Millennium x Alabaster), Millisima (Millennium x De Niro), Claire de Lune (Rock For Me x Boston), Fabelle Noir (For Romance x Gribaldi) en Amore (Dante Weltino x Lord Sinclair).

Uitslag

Bron: Horses.nl