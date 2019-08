Fürst William-dochter grijpt tweede kampioenstitel op DSP Staatsprämienschau

Twee weken geleden kreeg Fräulein Susi (Fürst William x Sir Gregory) het kampioenslint het Verbandschampionat voor driejarige merries en ruinen in Neustadt/Dosse omgehangen. Afgelopen weekend behaalde ze op de DSP Staatsprämienschau in Prussendorf wederom de beste te zijn door ook daar met de titel huiswaarts te keren. Bij de springpaarden greep Caleo-dochter Calea de titel.

Julia Voigtländer fokte Fräulein Susi uit de Hannoveraanse merrie Sunshine Grace (mv. Caprimond). Diens moeder Grace (alias Gondel) werd door Voigtländer in 2004 nog gestart op de Bundeschampionate in Warendorf. Voor de fokster was er nog meer succes. Haar merrie Que Sera (Quaterback x Romanov) eindigde op plaats drie in de Brilliantring en fokproduct Fishing For Compliments (Foundation x Cartier) werd als vijfde geplaatst. Het reservekampioenschap in deze kopgroep ging naar Pretoria II (Vis a Vis x San Muscadet) van Haupt- und Landgestüt Neustadt/Dosse. Zij is gefokt uit de Poetin-lijn.

Springmerries

Mario Schirrmann presenteerde de kampioene van de springmerries Calea (Caleo x Silvio I). De vierjarige merrie komt uit de gemeenschappelijke fokkerij van Grit en Mario Schirrmann. Coachella (Chacco Me Biolley x Levisto) van fokker Erhard Ploewka werd aangewezen als reservekampioene. De top drie werd compleet gemaakt door Kassandra P (Kasanova de la Pomme x Heraldik xx). Landgestüt Neustadt/Dosse had, net als bij de dressuurpaarden, ook een ijzer in het vuur in de Brilliantring bij de springpaarden. Infinity (Captain Olympic x Camarque) werd als vierde geplaatst.

Bron: Horses.nl/Equitaris