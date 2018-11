IBOP: Drie keer 80 punten of hoger in Eemnes

Op de terreinen van Waaij Stud in Eemnes slaagden donderdag zes spring- en tien dressuurmerries voor de IBOP. Bij de springmerries waren de hoogste punten voor een Cornet’s Diamond-dochter en bij de dressuurmerries waren het dochters van Ampere en Davino V.O.D..

De beoordeling lag in handen van inspecteur Henk Dirksen en Marcel Beukers. Zes van de negen springmerries slaagden en de driejarige Korenbloem (Cornet’s Diamond uit Galante ster IBOP-spr van Zirocco Blue VDL) van fokker Chris Snepvangers uit Bergen op Zoom deed dat met de hoogste punten. Dankzij een 9 voor het vermogen kwam zij uit op 80 punten. “Deze driejarige merrie was nog wat groen in de rijderij maar toonde veel talent als springpaard. Ze springt met veel afdruk, een goede techniek en heel veel vermogen”, aldus Dirksen. Voor de reflexen ontving ze een 8,5.

Goede galop

Van de veertien beoordeelde dressuurmerries slaagden er tien. De Davino V.O.D.-dochter Idolien (uit Ostara ster pref prest PROK) van fokker Hennie Broekhuizen uit Werkhoven verdiende een totaal van 80,5 punten. “Deze grootramige, vijfjarige merrie laat zich goed rijden. Ze stapt goed, actief en met souplesse. Ook heeft ze een goede galop, met daarin veel afdruk en houding. In draf mag ze nog wat aan kracht winnen voor een hoger cijfer.” Idolien kon daarmee direct het elitepredicaat bemachtigen.

Keur

Een halve punt minder verdiende de driejarige Kroonjuweel (Ampère uit Festival ster IBOP-dres sport-dres van Tango) van fokker J.A. de Pater-van Giessen uit Wapserveen. “Voor zowel haar goede, actieve en zuivere stap als haar duidelijk bergopwaarts gesprongen galop hebben we deze merrie een 8,5 kunnen geven. Zeker in galop toonde ze veel houding en een goede balans.” Dankzij deze succesvol afgelegde IBOP werd Kroonjuweel direct keur.

Bron: KWPN