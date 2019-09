Q.Breitling LS-dochter Herania uitschieter op thuiskeuring Noord-Holland

Alle zeven paarden die op de thuiskeuring in de provincie Noord-Holland werden aangeboden, kregen 70 punten of hoger voor hun exterieur. Vijf merries hadden het sportpredicaat al op zak en werden dankzij de voldoende exterieurscore direct ster verklaard. Eén van hen is Herania (Q.Breitling LS x Numero Uno), van fokker Hans van Kalsbeek.

De zevenjarige merrie is al actief op 1,40m-niveau. “Dit is een langgelijnd paard met een hard fundament en goede voeten. Het is een scherp paard dat veel bloeduitstraling toont”, licht inspecteur Marcel Beukers toe.

Halfzus Dorado

Eén van de zes aangeboden dressuurpaarden is Karaat van de Westen (Governor x Rousseau) van fokker Cees Kikkert. De halfzus van KWPN-hengst Dorado kreeg 75 punten voor exterieur, 80 voor stap en 75 voor draf. “Deze merrie is een mooi paard, ze is langgelijnd en heeft een mooi front. Daarbij kan ze goed bewegen.”

Bron: KWPN