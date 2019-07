Stalypso-dochter beste merrie van Duitsland

In het open Duitse kampioenschap voor springmerries in Lienen kwam de Hannoveraanse Starena (Stalypso x Acord II) bovenaan te staan met 154 punten. Vader Stalypso (v. Stakkato) staat in Duitsland bekend als de mooiste Stakkato-zoon en vererft in de regel ook heel behoorlijk bewegende paarden. Starena vormt daarop geen uitzondering, in draf loopt ze menig dressuurmerrie er uit.

Op 2 kwam de merrie Colett (Cristallo x Carento) terecht met 153 punten, gevolgd door de Holsteiner merrie Illusion (Dinken x Larimar), die op de Holsteiner elitemerriekeuring ook in de kampioensring liep. Op die Holsteiner keuring werd Indira VI (Casall x Cassini I) als kampioene gehuldigd. In Lienen moest deze merrie het doen met de 5e plaats. 4e werd Chica (Cavtat PKZ x Calypso II). Verder verschenen in de top-10 dochters van de door Jenny Ekkel gefokte A La Carte NRW, de Trakehner High Motion, Lordanos, Cornet’s Iberio en Hickstead White.

Uitslag

Bron: Horses.nl