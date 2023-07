Stamboekkeuring Hapert: drie tuigpaardmerries naar CK

Van de vier merries die vandaag in Hapert werden voorgesteld op de stamboekkeuring voor de Tuigpaardregio Zuid konden juryleden Bauke de Boer, Henk Prins en inspecteur Viggon van Beest er drie aanwijzen voor de Centrale keuring in Waalwijk. Dat zijn dochters van Lanto HBC, Cizandro en Hertog Jan.

De merrie Piantha H (Lanto HBC uit Biantha V elite, pref v. Manno) werd als volgt door de jury omschreven: “Dit is een mooie, in verhouding gebouwde merrie, die met veel techniek draaft. Daarbij zou ze nog iets rijker in het front mogen zijn.”

Pammela van Hapert

Pammela van Hapert (Cizandro uit Irzela-C ster, PROK v. Patijn) kreeg het volgende commentaar: “Dit is een tuigtypische en rassige merrie die in de bovenlijn nog iets gespierder zou mogen zijn, maar in beweging rondom aanspreekt.”

Pipdrini

Ook Pipdrini (Hertog Jan uit Hendrini ster v. Manno) kreeg een CK uitnodiging. “Deze sterke tuigtypische merrie heeft een mooi front en is in beweging ook heel aansprekend, maar zou nog iets meer mogen terugkomen in het front.”

Bron: KWPN