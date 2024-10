Thuiskeuring Brabant: 70 exterieur-punten voor Daily Diamond-dochter

Op de kleine KWPN-thuiskeuring in Brabant heeft een merrie 70 punten voor exterieur verdiend. Dat is de vijfjarige Olympia-Namanda (Daily Diamond x Upperville). Daarmee heeft de door familie Hekkert gefokte merrie van H.N.H. Kroon een goede eerste stap gedaan richting het sterpredicaat.

De door familie Hekkert uit Wijhe gefokte Olympia-Namanda (Daily Diamond uit Ella Namanda ster van Upperville) van H.N.H. Kroon uit Heeswijk-Dinther was één van de drie merries die Marian Dorresteijn te beoordelen kreeg.

Stam Henkie

“Deze goed ontwikkelde merrie heeft een mooi front en is wat laatrijp. Ze is nog wat overbouwd en heeft veel kwaliteit in het fundament, dat hard en correct gesteld is. Ze stapt actief en liet een lichtvoetige draf op het straatje zien, waarbij ze goede oprichting en beentechniek toonde. Deze merrie kan via een reguliere stamboekkeuring ster worden, of door deel te nemen aan een aanlegtest of het behalen van het sportpredicaat”, legt Marian Dorresteijn uit. Met deze exterieurscore is Olympia-Namanda, die gefokt is uit dezelfde stam als Henkie, opgenomen in het stamboek.

Bron: KWPN